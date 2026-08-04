Brasil retira a su embajador en Argentina tras fuertes palabras de Javier Milei contra Lula da Silva

04/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La relación entre Brasil y Argentina atraviesa su momento más tenso en décadas. El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva decidió retirar a su embajador en Buenos Aires y reducir la representación diplomática al nivel de encargado de negocios, en respuesta a los insultos del presidente argentino Javier Milei. La medida fue anunciada por la Cancillería brasileña, que rechazaron los calificativos.

El retiro del embajador

El embajador brasileño en Buenos Aires, Julio Bitelli, no regresará a su cargo y la representación quedará a cargo de un funcionario de menor rango. Paralelamente, el embajador argentino en Brasilia, Daniel Raimondi, fue convocado y luego retirado como gesto de protesta.

La Cancillería brasileña subrayó que Argentina es su principal socio comercial en la región, con un intercambio superior a US$ 31,000 millones en 2025, y que las declaraciones de Milei ponen en riesgo la cooperación dentro del Mercosur.

La decisión marca un retroceso en la relación bilateral y abre un escenario de incertidumbre sobre la coordinación política y económica entre los dos países más grandes del bloque, en una de las crisis diplomáticas más graves desde los años ochenta.

¿Qué dijo Milei sobre Lula?

El origen del conflicto se remonta al 25 de julio de 2026, cuando Milei participó en la convención del Partido Liberal en São Paulo, donde se oficializó la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro. En su discurso, el mandatario argentino calificó a Lula de "presidiario", "ladrón" y "basura socialista". También acusó al gobierno brasileño de estar compuesto por "socialistas ladrones".

Milei extendió sus ataques al juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, a quien llamó "basura calva", luego de que este le negara visitar a Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado.

Ladrón. Presidiario. Basura calva.



Así se refirió hoy Milei a Lula Da Silva, presidente de la Republica Federativa de Brasil.



Que nos da vergüenza tener un presidente así, ya lo sabemos. Y nos cansamos de denunciarlo y, lo más importante, de votarle en contra sus leyes... pic.twitter.com/7YA3HIqfwK — Julia Strada (@Juli_Strada) July 26, 2026

En entrevistas posteriores, Milei reiteró sus calificativos contra Lula, asegurando que la anulación de su condena fue un "error administrativo" y no una prueba de inocencia. El canciller argentino, Pablo Quirno, intentó minimizar el episodio, señalando que se trata de "diferencias políticas e ideológicas", pero sin ofrecer disculpas oficiales.

El retiro del embajador brasileño en Buenos Aires refleja la gravedad de los insultos proferidos por Milei y la decisión de Brasil de responder con firmeza. Mientras el gobierno argentino insiste en respaldar a la familia Bolsonaro y relativiza el conflicto, la tensión amenaza con afectar la dinámica del Mercosur y la cooperación regional. El desenlace dependerá de si Argentina ofrece disculpas o mantiene la confrontación, prolongando una crisis que ya impacta la imagen internacional de ambos países.