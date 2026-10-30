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Tragedia en la lucha libre

Figura de la lucha libre fue acribillado en su domicilio frente a su esposa e hijos: autoridades investigan el caso

Un luchador profesional fue asesinado en su domicilio en la comunidad de Nachicocom, en Chetumal, México. El hecho se registró en las inmediaciones de su domicilio frente a su esposa e hijos.

Figura de la lucha libre fue acribillado en su domicilio frente a su esposa e hi
Figura de la lucha libre fue acribillado en su domicilio frente a su esposa e hi (Difusión)

30/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 30/10/2026

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El luchador profesional Bernardo Federico Chalé Barea, conocido como 'Darkness' y exagente de la Policía Estatal de Quintana Roo, en México, fue asesinado a balazos en su domicilio en la comunidad de Nachicocom, en Chetumal. 

Acaban con la vida de luchador profesional en México

Según los primeros reportes, hombres armados llegaron alrededor de las 8:00 (hora de México) a bordo de una camioneta azul e ingresaron con violencia a la vivienda. Los agresores llevaban el rostro cubierto y ropa similar a la militar.

La esposa y los hijos del deportista se encontraban en el inmueble y se habrían refugiado en un baño para protegerse. Después de escuchar las detonaciones, la mujer salió y encontró a Chalé Barea tendido en el suelo.

Frente a ello, vecinos alertaron a las autoridades y solicitaron auxilio. Policías y personal de emergencias acudieron al domicilio, donde confirmaron el fallecimiento Personal de la Fiscalía estatal realizó las diligencias y el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense.

De acuerdo a información preliminar, después de cometer el ataque, escaparon con dirección a Nicolás Bravo, sin que hasta el momento se haya informado sobre alguna detención.

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Fiscalía investiga el asesinato del luchador profesional

Después de confirmarse la muerte de 'Darkness', las autoridades desplegaron un operativo para localizar a los responsables. Los primeros indicios apuntaban a que los sujetos habían escapado por la carretera federal en dirección a Nicolás Bravo.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo inició las investigaciones correspondientes para esclarecer el homicidio, identificar a los responsables y determinar las circunstancias que rodearon el ataque contra el luchador, quien también tenía antecedentes como elemento policial.

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¿Quién la figura de la lucha libre 'Darkness'?

Bernardo Federico Chalé Barea fue un luchador profesional conocido en Quintana Roo bajo el nombre de Darkness. Sin embargo, este tenía la peculiaridad de que también ejerció como policía estatal, conocido bajo el apodo de Choby.

Anteriormente, Bernardo Federico Chalé Barea también subió al ring bajo el nombre de Mr. Zodiaco, al mismo tiempo en que trabajó como peluquero, situación que lo hizo cercano a los habitantes de Chetumal.

Al ser un luchador profesional y exservidor público en Chetumal, Bernardo Federico Chalé Barea, no tenía mayor popularidad. Sin embargo, en su municipio fue recordado con cariño de los habitantes.

En síntesis, El luchador profesional Bernardo Federico Chalé Barea, conocido como 'Darkness' fue asesinado en su domicilio frente a su esposa e hijos en la comunidad de Nachicocom, en Chetumal, en México.

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