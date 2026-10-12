Tragedia en África: al menos 139 migrantes pierden la vida en naufragio frente a la costa de Yibuti

12/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Al menos 139 migrantes perdieron la vida luego de que se volcara su embarcación frente a las costas de Yibuti de acuerdo a lo informado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y agregó que otros 84 permanecen desaparecidos.

Fatídico naufragio en África provoca la muerte de 139 migrantes

La embarcación trasladaba a un total de 305 personas desde Yibuti con destino a Yemen cuando de pronto volcó cerca de la localidad costera de Guhere, en la región de Obock durante la noche del 8 al 9 de octubre, según lo ha indicado la OIM en un comunicado.

En el mismo texto de la agencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) agregó que "82 personas sobrevivieron al naufragio" y que esos ciudadanos son naturales de Etiopía. También calificó al naufragio como uno de los más mortíferos registrados en la denominada ruta oriental.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Unión Africana, Mahmoud Ali Youssouf expresó su pesa por lo ocurrido y transmitió sus más sinceras condolencias los deudos de los fallecidos y resaltó "la urgente necesidad de reforzar la cooperación regional e internacional para abordar las causas profundas de la migración irregular combatir el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas y promover una migración segura, ordenada y regular".

Vale indicar que en un inicio la OIM reportó 109 fallecidos, entre los que figuraban 52 hombres, 42 mujeres, 9 niñas y 6 niños. Lugeo informó que se recuperaron otros 30 cadáveres, mientras que las autoridades locales conitnúan las labores de búsqueda y rescate, con el fin de dar con el paradero del número de personas desaparecidas.

De acuerdo a lo registrado en videos e imágenes compartidos por la entidad perteneciente a la ONU, algunos objetos personales como sandalias, zapatillas desgastadas llegaron hasta la orilla arrastradas por la corriente.

Sobrevivientes vienen siendo asistidos por la OIM

Mientras que las autoridades de Yibuti continúan con las operaciones de búsqueda y recuperación, en paralelo la OIM viene asistiendo a las personas que sobrevivieron al accidente a través de su Centro de Respuesta para Migrantes de Obock brindándoles atención sanitaria, apoyo psicosocial, servicios de protección, alojamiento temporal, ayuda alimentaria y apoyo para restablecer el contacto de sus familias.

De igual forma las autoridades locales están otorgando atención médica a ellos y en paralelo está organizando entierros dignos para todos aquellos migrantes que han muerto.

En conclusión, tras la volcadura de una embarcación registrada frente a las costas de Yibuti, en África, al menos 139 migrantes perdieron la vida y otros 84 permanecen desaparecidos.