Crisis en Polonia: policías cercan el Tribunal Constitucional y denuncian un intento de "golpe de Estado"

30/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La tensión política en Polonia ha alcanzado un punto crítico. La policía antidisturbios se desplegó por la noche alrededor de la sede del Tribunal Constitucional en Varsovia, capital de la nación, impidiendo el acceso a la cúpula judicial y a numerosos manifestantes del partido nacional-conservador Ley y Justicia (PiS).

El detonante de esta crisis fue el anuncio de la suspensión de funciones del polémico presidente del tribunal, Bogdan Swieczkowski, por parte de la jueza Anna Korwin-Piotrowska, sumado a la solicitud de la fiscalía general para levantar la inmunidad tanto de Swieczkowski como de su adjunto.

Denuncian golpe de Estado

Desde el interior del tribunal, la respuesta fue contundente al calificar la medida como un "golpe de Estado", mientras que en la red social X el líder del PiS y ex primer ministro, Jarosław Kaczyński, reaccionó con dureza.

"Atentado contra el Tribunal Constitucional. Los servicios de Tusk entran por la fuerza al Tribunal. A partir de hoy, Polonia se convierte en un Estado policial, y de ahí ya hay un camino directo al autoritarismo", señaló

Por su parte, el actual presidente del país, Karol Nawrocki, interrumpió un viaje oficial al extranjero para retornar de urgencia a la capital y hacer frente a la escalada institucional.

El presidente de Polonia interrumpió viaje tras conocer lo ocurrido.

¿Quién es quién en el tablero político de Polonia?

Para comprender la magnitud de este conflicto, es necesario entender cómo funciona la arquitectura de poder en Polonia, donde la coexistencia entre el Ejecutivo y la Presidencia suele generar profundos cortocircuitos debido a diferencias ideológicas irreconciliables.

Donald Tusk (Primer Ministro): Líder de tendencia centrista y proeuropea, encabeza el gobierno y la gestión diaria del país. Llegó al poder a finales de 2023 respaldado por una coalición parlamentaria tras el fallido intento del entonces presidente Andrzej Duda de nombrar a un candidato de su propia línea sin éxito.

Líder de tendencia centrista y proeuropea, y la gestión diaria del país. Llegó al poder a finales de 2023 respaldado por una coalición parlamentaria tras el fallido intento del entonces presidente de nombrar a un candidato de su propia línea sin éxito. Karol Nawrocki (Presidente de la República): Asumió la jefatura del Estado. Es una figura independiente respaldada por la oposición conservadora (PiS) . Si bien su rol es más representativo, cuenta con facultades clave como el poder de veto sobre las leyes y la capacidad de bloquear nombramientos gubernamentales, obstaculizando las reformas que impulsa el bloque de Tusk.

Asumió la jefatura del Estado. Es una figura independiente respaldada por la . Si bien su rol es más representativo, cuenta con facultades clave como el y la capacidad de bloquear nombramientos gubernamentales, obstaculizando las reformas que impulsa el bloque de Tusk. Jarosław Kaczyński: Histórico líder del PiS (partido que gobernó entre 2015 y 2023) y principal artífice de la oposición actual. Es el crítico más férreo de las acciones del gobierno actual de Tusk, a las que acusa de vulnerar la separación de poderes.

¿Por qué se disputa el Tribunal Constitucional?

El núcleo de la confrontación radica en el control del sistema de justicia, considerado por Bruselas y los sectores liberales como un bastión politizado durante la era de los gobiernos del PiS (2015-2023), periodo en el que se impulsaron controvertidas reformas judiciales.

Cuando Donald Tusk asumió el poder con la promesa de revertir estas modificaciones, se topó con un muro institucional. El conflicto se agravó cuando el Parlamento intentó renovar magistraturas (elección de seis nuevos jueces a inicios de 2026), de los cuales solo una minoría pudo asumir debido a los bloqueos impuestos por la propia presidencia del Tribunal Constitucional.

La intervención policial actual busca destrabar por la fuerza este estancamiento, marcando un hito sin precedentes recientes en la política europea y encendiendo las alarmas sobre la estabilidad democrática del país.