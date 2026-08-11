Choque de dos camionetas dejó al menos 18 muertos y más de 30 heridos: esto se sabe del accidente

11/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Accidente en carretera. Al menos 18 muertos y más de 30 heridos dejó el choque de dos camionetas que transportaban a trabajadores de obra en la provincia de Ismailía, en Egipto, de acuerdo a los reportes preliminares de las autoridades.

Tragedia tras choque de camionetas: Reporte preliminar

De acuerdo a los reportes preliminares, dos camionetas que transitaban por la zona de Al Dauauis, en una carretera cercana a la central eléctrica de Al Shabab, ubicada en la gobernación de Ismailía, en el noreste de Egipto, el martes 11 de agosto, terminaron colisionando.

Una de las unidades terminó volcada a un lado de la carretera debido al impacto. Asimismo, el Ministerio de Salud y Población egipcio precisó que los vehículos transportaban a trabajadores de una obra, entre ellos menores de 13 y 14 años de edad.

Pese a que en un inicio, el portavoz del departamento, Hosam Abdelghafar, sostuvo que el accidente en la carretera dejó 15 muertos, la cifra aumentó a 18 personas sin vida. Asimismo, detalló que el incidente vial dejó al menos 32 heridos, quienes fueron trasladados a Hospital Central de Al Qasasin para recibir la atención necesaria.

Investigan accidente en Egipto que dejó varias víctimas

El medio local Al Masry Al Youm informó que la víctima más joven por el choque de camionetas tenía 10 años de edad. Además, precisó que los fallecidos, procedentes en su mayoría de dos pueblos del delta del Nilo, se dirigían a trabajar en una granja cuando ocurrió la colisión.

Las autoridades realizan las diligencias e investigaciones respectivas que les ayuden a esclarecer las causas exactas de la tragedia en Egipto. El ministro de Salud y Población de Egipto, Khaled Abdel-Ghaffar, ordenó que los heridos reciban la atención médica de más alto nivel y que su estado sea monitoreado constantemente.

También se anunció que la ministra de Solidaridad Social, Maya Morsy, y el ministro de Trabajo, Hassan Raddad, están siguiendo de cerca las consecuencias del accidente y han dado instrucciones a sus ministerios para que presten asistencia a las familias de las víctimas y a los afectados.

Asistencia financiera para familiares de fallecidos y heridos

El gobierno de Egipto precisó que proporcionarán asistencia financiera a las familias de los fallecidos por el choque de las camionetas, así como ayuda a los trabajadores heridos en función de la gravedad de sus lesiones y de los informes médicos emitidos tras el accidente, de conformidad con la normativa aplicable.

Es así como se reportó que este martes 11 de agosto, el choque de dos camionetas dejó al menos 18 muertos y más de 30 heridos en la provincia de Ismailía, en Egipto. El accidente se mantiene bajo investigación.