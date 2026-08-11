Gustavo Petro busca salir de Colombia: expresidente envía carta formal al Senado para viajar al exterior

11/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El expresidente de Colombia, Gustavo Petro, ha solicitado formalmente al Senado de la República una autorización para salir del país durante un año, a partir del 10 de agosto de 2026. La petición se ampara en la Constitución colombiana, que establece que un exmandatario no puede viajar al exterior dentro del año siguiente a dejar el cargo sin el aval del Senado.

El pedido llega en un momento de alta tensión política, apenas días después de que Petro dejara la Presidencia, tomada ahora por Abelardo de la Espriella, y en medio de un ambiente marcado por la polarización.

El pedido ante el Senado

En su carta dirigida a la mesa directiva y a la Secretaría General del Senado, Petro explicó que la solicitud responde a compromisos de carácter personal, social, político y académico.

El documento cita el artículo 196 de la Constitución, el numeral 3 del artículo 173 y el artículo 323 de la Ley 5 de 1992, que regulan las competencias del Congreso en este tipo de autorizaciones. La decisión deberá ser discutida en la Plenaria del Senado, y será el presidente de la corporación, Honorio Henríquez, quien defina cuándo se abordará el tema.

🇨🇴‼️ | AHORA — El expresidente de Colombia, Gustavo Petro, acaba de solicitar una autorización para irse del país por un año. pic.twitter.com/WFVKWs9MMb — Agustín Antonetti (@agusantonetti) August 11, 2026

La Constitución colombiana establece que un expresidente no puede salir del país durante el año posterior a su mandato sin autorización del Senado, lo que convierte este trámite en un requisito indispensable.

Sin embargo, Petro enfrenta además complicaciones para viajar debido a su inclusión en la lista Clinton de Estados Unidos, lo que le genera problemas para adquirir tiquetes y manejar dinero en el sistema financiero internacional. Aunque el pedido se presenta como un asunto administrativo, el contexto político le otorga un peso adicional.

Entre asuntos "personales" y advertencias del nuevo gobierno

La discusión en el Senado no solo definirá si Petro puede viajar, sino también el tono político con el que se manejará su figura en el periodo posterior a su mandato.

Aunque Petro insiste en que su solicitud responde únicamente a compromisos personales, el contexto político se ve atravesado por las palabras del nuevo presidente, Abelardo de la Espriella, quien en su discurso de posesión aseguró que recibía un Ejecutivo con altos gastos y desorden fiscal, y advirtió que los responsables enfrentarían sanciones y penas.

Esa declaración anticipa un escenario de escrutinio sobre la gestión anterior, lo que añade un matiz político a la petición de Petro y refuerza la percepción de que su salida del país podría coincidir con un periodo de cuestionamientos e investigaciones.