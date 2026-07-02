Presidenta del Poder Judicial exhorta a Keiko Fujimori a revisar las denominadas "leyes pro crimen"

02/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, exhortó a las autoridades del próximo Gobierno a revisar las normas calificadas como "procrimen", entre ellas las modificaciones a la Ley de Extinción de Dominio.

Las modificaciones representan un severo retroceso estructural

Durante la ceremonia por el VII aniversario del Subsistema Nacional Especializado en Extinción de Dominio, Janet Tello Gilardi, consideró que estas disposiciones han debilitado la lucha contra el crimen organizado y la recuperación de bienes de origen ilícito.

Además, señaló que las modificaciones introducidas a la legislación representan un retroceso en la persecución del patrimonio obtenido mediante actividades delictivas.

"Esta modificación normativa, lejos de dotar al Estado de mejores herramientas para combatir los activos criminales, representa un severo retroceso estructural que debilita el núcleo del sistema de recuperación de activos. El Poder Judicial del Perú no claudicará ni dará un solo paso atrás", manifestó.

Cuestionamientos a la Ley n.º 32326

La magistrada cuestionó especialmente la Ley n.º 32326, al sostener que debilita el sistema de recuperación de activos al condicionar la extinción de dominio a la existencia de una sentencia penal firme, pese a que esta figura jurídica tiene naturaleza patrimonial y autonomía respecto del proceso penal.

Según indicó, esta modificación desnaturaliza la institución y contradice estándares internacionales de las convenciones de Viena, Palermo y Mérida, así como las recomendaciones del GAFI.

Tello expresó su expectativa de que la presidenta electa, Keiko Fujimori Higuchi, impulse la revisión de estos cambios.

"Hemos escuchado a la autoridad máxima que regirá los destinos de nuestro país, señalar que van a revisar las normas que, entre otras, han sido llamadas 'leyes procrimen', porque (...) han significado un retroceso en la lucha contra el crimen organizado, esa es una esperanza que tenemos y desde ya trasladamos a la presidenta electa de nuestro país", indicó.

Impacto Financiero y Resultados del subsistema

Tello alertó que estos cambios legales bloquearon la recuperación de unos 50 millones de dólares en fortunas ilícitas durante el 2025. Pese a estas trabas, destacó la labor de los jueces y salas especializadas, cuyos resultados evidencian la importancia de este mecanismo contra el crimen organizado.

Informó que, desde su creación, el subsistema especializado ha logrado recuperar más de 215 millones de dólares (más de 735 millones de soles) entre dinero, bienes muebles e inmuebles.

Estos activos, antes usados para financiar el narcotráfico, la minería ilegal y la corrupción, son ahora revertidos en beneficio del Estado para servicios públicos e infraestructura.

Al acto conmemorativo asistieron diversas personalidades, juezas y jueces especializados, personal jurisdiccional, fiscales y representantes de entidades vinculadas con este tema.