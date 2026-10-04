Flávio Bolsonaro adelanta a Lula da Silva en las elecciones presidenciales de Brasil

04/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El Tribunal Superior Electoral de Brasil inició la difusión de los resultados oficiales de las elecciones presidenciales celebradas este domingo 4 de octubre de 2026. Con más del 64% de los votos computados, el candidato de la derecha Flávio Bolsonaro sostiene una leve ventaja sobre el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, hasta el cierre de este nota, en un proceso marcado por el conteo progresivo de las urnas electrónicas.

Tendencia en el escrutinio oficial y el escenario de segunda vuelta

Más de 159 millones de ciudadanos acudieron a las urnas en una jornada decisiva para el futuro político de la nación sudamericana, donde además de la fórmula presidencial se renovaron gubernaturas, escaños parlamentarios y asambleas regionales.

El conteo avance de manera continua a través de la plataforma oficial del organismo electoral conforme se consolida la recepción de las actas digitales de cada estado. Las primeras tendencias arrojan cifras disputadas voto a voto en la cumbre de la contienda nacional, con el candidato opositor manteniéndose al frente en el porcentaje de respaldos recopilados hasta el momento.

Para que uno de los aspirantes defina la elección en esta primera jornada, la normativa electoral establece que deberá superar el umbral del 50% de los sufragios emitidos de manera válida. De no alcanzarse dicho margen al término del procesamiento del 100% de las mesas, la definición de la presidencia quedará pospuesta de forma automática.

En caso de requerirse una definición adicional, las dos primeras mayorías volverán a medirse en las urnas durante la balotaje programada para el próximo 25 de octubre. El órgano electoral ha garantizado el despliegue técnico necesario para asegurar la transparencia del reporte en tiempo real a la ciudadanía.

🗳️🇧🇷 Flávio Bolsonaro mantiene la ventaja en Brasil, aunque Lula da Silva recorta distancia conforme avanza el escrutinio de las elecciones presidenciales. Con 64.81% del censo escrutado, Flávio Bolsonaro registra 49.58% de los votos, frente al 42.25% de Lula. ➡️ Si ningún candidato supera el 50%, Brasil irá a segunda vuelta el próximo 25 de octubre entre los dos más votados. October 4, 2026

Clima de polarización y participación en la jornada electoral

El proceso electoral concluye tras una intensa campaña caracterizada por una marcada polarización entre el proyecto de continuidad del oficialismo y la propuesta opositora. El debate político ha concentrado la atención de los electores en las principales regiones del país durante las semanas previas a las urnas.

Junto a la elección del próximo jefe de Estado para el periodo institucional, la población brasileña ejerció su derecho al voto para renovar los cargos de gobernadores en los 27 estados. Asimismo, la jornada sirvió para definir la integración de los 513 escaños de la Cámara de Diputados y la renovación parcial del Senado Federal.

Las fuerzas de seguridad y el personal electoral reportaron un desarrollo fluido de la jornada democrática en la mayoría de los centros de votación del país. Las autoridades del Tribunal Superior Electoral destacaron el normal funcionamiento de los sistemas electrónicos de sufragio a lo largo de todo el territorio.

En ese sentido, Flávio Bolsonaro aguarda, hasta el cierre de esta nota, el avance del cómputo oficial definitivo para determinar si consolidará su ventaja o si el desenlace de la contienda presidencial se resolverá en la segunda vuelta.