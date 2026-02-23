Autobús salió de la carretera y se precipitó a un río: Reportan 19 fallecidos y más de 20 heridos

23/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Al menos 19 personas murieron y más de 20 resultaron heridas cuando un autobús de pasajeros se precipitó a un río tras salir de la carretera. Las autoridades investigan las causas exactas del accidente.

Accidente de autobús con turistas extranjeros

De acuerdo a los primeros reportes, una nueva tragedia se registró en una carretera. Un autobús, que viajaba a Katmandú desde Pokhara, se desvió de la carretera en Bhainsegaunda en el municipio rural de Benighat Rorang-5 en la madrugada de este lunes 23 de febrero, y cayó aproximadamente 200 metros hasta la orilla del río.

La Oficina de Policía del Distrito de Dhading informó que el vehículo había salido del Parque de Autobuses Turísticos de Pokhara a las 7:00 p.m. del último domingo con 34 pasajeros, además del conductor y dos empleados, siendo un total de 37 a bordo en ese momento. Sin embargo, se dio a conocer que, aparentemente, subieron más pasajeros a lo largo de la ruta antes del accidente, algo habitual en las carreteras.

Lamentablemente, luego de que el autobús se precipitó al río, se reportó que, lamentablemente, el saldo que dejó ese accidente fue de al menos 19 fallecidos y 25 heridos, entre ellos turistas extranjeros. El portavoz de la policía de Nepal, Prakash Dahal, reportó que una de las víctimas mortales era un ciudadano británico, identificado como Stewart Dominic Ethan.

"De los 44 pasajeros que viajaban en el autobús, 19 fallecieron y 25 resultaron heridos", informó la Oficina de Policía del Distrito de Dhading, situado en la zona central de Nepal.

Investigan siniestro que dejó 19 fallecidos

Equipos de rescate, con la asistencia de fuerzas de seguridad y residentes locales, fueron desplegados tras el accidente, mientras que los heridos, algunos en estado grave, eran trasladados a distintos centros médicos. De los 25 heridos, 14 están recibiendo tratamiento en el Centro Nacional de Trauma de Katmandú, incluida una ciudadana china, Lisi Habu, de 12 años, que sufrió heridas moderadas en la cabeza.

El administrador gubernamental Mohan Prasad Neupane reportó a medios locales que han iniciado con las diligencias respectivas e investigaciones para determinar las causas exactas del accidente vehicular en Nepal.

Crea comité para investigar tragedia en Nepal

En medio de la tragedia, Nepal formó un comité de cinco miembros bajo un secretario conjunto del Ministerio del Interior para investigar el fatal accidente de autobús que cobró 19 vidas en el distrito de Dhading el lunes.

Esta iniciativa estará liderada por el ministro del Interior, Om Prakash Aryal, con la participación de altos funcionarios del Ministerio de Infraestructura Física y Transporte, el Departamento de Carreteras, la Federación de Empresarios del Transporte y los jefes de las tres agencias de seguridad.

"El gobierno está coordinando con los hospitales para garantizar que los heridos reciban el tratamiento adecuado", señalaron las autoridades de Nepal en un comunicado.

Es así como una nueva tragedia internacional causó gran impacto. Al menos 19 personas murieron, entre ellas un ciudadano británico, y 25 resultaron heridas después de que un autobús de pasajeros se precipitara a un río en una de las rutas más transitadas de Nepal durante la madrugada del lunes 23 de febrero.