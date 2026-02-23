Fernando Rospigliosi sobre Hernando de Soto como premier: "No es una mala opción"

23/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, se pronunció sobre la elección de Hernando de Soto como premier del Gobierno de José Balcázar y resaltó su preparación profesional.

Un premier sensato

En conferencia de prensa en el Congreso, Rospigliosi opinó a título personal sobre la elección del economista Hernando de Soto como presidente del Consejo de Ministros tras sostener una reunión previa con el mandatario. El Despacho Presidencial anunció que juramentará el martes 24 de febrero.

"El señor Hernando de Soto es un hombre con una muy larga trayectoria nacional e internacional. Ha sido (...) una sorpresa que el presidente de la República lo haya nominado para ocupar la Presidencia del Consejo de Ministros y dentro de las posibilidades que habían me parece (...) que no es una mala opción. Es un hombre que tiene amplios conocimientos sobre muchos temas y creo que podría comportarse con sensatez", señaló.

Sin embargo, señaló que falta ver los miembros que conformarán el gabinete a ser liderado por de Soto, expresó que si son personas cercanas a Pedro Castillo no sería una buena señal.

"Ojalá el señor Hernando de Soto tenga realmente influencia y decisión en la nominación de los ministros que deberían jurar el día de mañana, porque ya sabemos que es una conversación entre el presidente de la República y el presidente del Consejo de Ministros que se deciden los nombramientos ministeriales", expresó.

José Balcázar revela razones de designación

En declaración para Exitosa, el presidente José María Balcázar explicó las razones de la designación de Hernando de Soto como líder PCM, detallando que la elección responde a la necesidad de garantizar el modelo económico.

El mandatario explicó que como parte de los criterios que usó, fue el buscar a la persona ideal entre las "personalidades más importantes de la economía mundial" para que de soporte al gobierno de transición.

En ese sentido, destacó su "defensa y compromiso" con referente al modelo económico liberal; además, para "rediseñar la democracia", a fin de que las poblaciones no se sientan olvidadas, ni ninguneadas, poniendo como ejemplo a la juventud, quienes el año último año han salido a marchar acusando ausencia y olvido del Estado.

"Tenemos que recurrir para garantizar el modelo económico y que nuevo presidente de la república que debe llegar en julio, tenga las líneas maestras y no sobresaltos económicos", mencionó el presidente.

Agregó, además, que la "democracia liberal es la única que ha quedado en escena", tras la caída del socialismo con el muro de Berlín. Asimismo, reveló que tras reunirse con el presidente del Banco Central de Reservas, Julio Velarde, "no queda para ensayar modelos socialistas".

Es en medio de ello que, el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, consideró que Hernando de Soto "no es una mala opción" como premier.