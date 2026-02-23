Exparticipante de 'La Voz Kids' falleció en accidente de tránsito: Esto se sabe

23/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Exparticipante del conocido programa 'La Voz Kids', parte de la franquicia internacional 'The Voice', falleció. Las autoridades reportaron que la joven de 19 años perdió la vida en un accidente de tránsito que actualmente se encuentra bajo investigación policial.

Murió exchica reality de 'La Voz Kids'

De acuerdo a los primeros reportes, un grave accidente de tránsito se registró en la vía que conduce de Circasia a Armenia, en el departamento del Quindío, cuando un auto "fantasma" atropelló a un hombre de 40 años y a una joven de 19 años, que horas más tarde se revelaría que se trataría de una exchica reality del programa 'La Voz Kids Colombia'.

La víctima fue identificada como Nicole Valeria Vargas Gómez y el otro sujeto como William Andrés Paipa, ambos reconocidos en el sector del entretenimiento colombiano. Las informaciones de la policía de ese país indicaron que ambos fueron embestidos en la calzada. Al parecer, los dos habían terminado su trabajo e intentaban desplazarse a un carro para dirigirse a sus hogares, sin imaginar la tragedia que estaba por ocurrir.

"Se presenta siniestro vial, tipo atropello a peatones por parte de un vehículo sin identificar, a dos transeúntes que cruzaban la vía en el sector de restaurantes, a la altura de El Solar. Al momento se pueden identificar las personas como William Andrés Paipa y Nicole Valeria Vargas Gómez", reportaron las autoridades.

Con profundo dolor, el rector @LuisferPolania, la dirección de @BienestarINS, demás directivos, docentes y estudiantes lamentamos el fallecimiento de Nicole Valeria Vargas Gómez y nos unimos en oración por su eterno descanso. ✝️ pic.twitter.com/ixrDvNyyOv — Uniquindío (@Uniquindio) February 22, 2026

Accidente de tránsito bajo investigación

El fuerte impacto ocasionó el deceso de ambas personas el último sábado 21 de febrero; sin embargo, los familiares y amigos de Vargas Gómez, exparticipante del conocido programa de televisión 'La Voz Kids' dio a conocer la noticia el domingo, pidiendo la comprensión de la reserva de la información para vivir su duelo lejos de los reflectores.

Asimismo, se reveló que la policía colombiana continúa con las investigaciones pertinentes para identificar el vehículo y el conductor que ocasionó la muerte de la joven promesa del canto, que formó parte del reality en Colombia, por lo que estaba adentrada en el mundo de la música y era muy cercana al deporte.

El alcalde del municipio de Circasia, Julián Andrés Peña, lamentó el fallecimiento de Nicole y envió un mensaje de solidaridad a sus familiares. La Universidad del Quindío también reaccionó a la muerte de la cantante.

¿Quién era Nicole Valeria Vargas?

Según 'Colombia.com', Nicole Valeria Vargas Gómez se hizo conocida por su participación en el programa 'La Voz Kids Colombia' en la edición de 2015. Además de su talento musical, se desempeñaba como impulsadora para la empresa Aguardiente Antioqueño y laboraba en la fonda "La Floresta".

Su muerte ha generado una ola de mensajes de condolencia en redes sociales lamentando la pérdida de una joven promesa de la música en Colombia, precisamente en el departamento de Quindío. El accidente que generó la pérdida de la exconcursante de 'La Voz Kids Colombia' se encuentra bajo investigación policial.