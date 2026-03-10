Choque múltiple en carretera: Reportan al menos 14 muertos y más de 10 heridos

10/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Una nueva tragedia enluta las carreteras. Un violento choque múltiple dejó, de manera preliminar, un saldo de al menos 14 personas fallecidas y más de una decena de heridos. Las autoridades investigan las causas exactas del accidente.

Accidente de tránsito dejó 14 fallecidos

De acuerdo a los primeros reportes, un accidente se registró en la ciudad de Webuye, en el condado de Bungoma. Dos motocicletas se dirigían en direcciones opuestas hasta que de pronto chocaron frontalmente, lo que resultó en la muerte de ambos conductores.

La jefa de la Policía de Webuye, Rosemary Odeke, sostuvo a medios locales que el siniestro captó la atención de varias personas, quienes se asomaron para ver la magnitud de la tragedia, pero lamentablemente, en ese momento el conductor de un camión perdió el control de su vehículo e impactó contra dos autobuses y contra la multitud que había en la zona.

"Al menos 10 personas, incluidos los dos motociclistas, murieron n el lugar mientras que otras cuatro perdieron la vida mientras eran llevadas al Hospital del Subcondado de Webuye",indicó la autoridad en Kenia, confirmando que el choque múltiple dejó un saldo preliminar de al menos 14 personas fallecidas.

Investigan choque múltiple en Kenia

Las autoridades también reportaron a los medios locales que el conductor del camión huyó de la escena y se encuentra con paradero desconocido. El siniestro vial también dejó al menos 16 heridos, quienes fueron trasladados a centros médicos para atender sus lesiones.

El presidente de Kenia, William Ruto, lamentó este martes el accidente registrado el 9 de marzo y expresó su "más sentido pésame" a las familias de las víctimas.

"Pedimos a los organismos responsables que actúen contra todas las infracciones de tránsito para garantizar la seguridad vial en todo el país", indicó en su cuenta de X.

Our condolences to the families of the victims of the horrible accident in Webuye, Bungoma County, that occurred last night.



May God give strength to the affected families to bear with the loss. We also wish speedy recovery to those injured.



We ask agencies responsible to... — William Samoei Ruto, PhD (@WilliamsRuto) March 10, 2026

Asimismo, aseguró que la policía ha iniciado con las diligencias e investigaciones respectivas para esclarecer las causas exactas que dieron origen a la tragedia en Kenia, que ha causado gran impacto internacional por la cifra de víctimas.

Otra tragedia en carretera: Colisión múltiple

Un fatídico accidente se registró en la madrugada de este lunes 9 de marzo sobre la ruta PY01, en la zona de San Juan del Paraná, cerca al barrio Ita Paso de la ciudad de Encarnación. Dos ómnibus de larga distancia y una camioneta colisionaron y terminaron volcadas.

El impacto dejó un saldo de un fallecido y 50 heridos. La Policía investiga el caso para esclarecer las circunstancias del accidente en Guatemala.

Triple choque dejó un fallecido y varios heridos.

Es así como otra tragedia se registró el último lunes 9 de marzo, esta vez en Kenia: el choque múltiple dejó 14 fallecidos y 16 heridos en la ciudad de Webuye.