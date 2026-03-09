Triple choque entre dos buses y camioneta: Reporta un fallecido y más de 40 heridos

09/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

¡Tragedia en la vía PY01! Al menos un fallecido y más de 40 heridos dejó el triple choque que involucró dos buses y una camioneta. Las autoridades investigan las causas del accidente.

Aparatoso choque dejó varios heridos

De acuerdo a los primeros reportes, un fatídico accidente se registró en la madrugada de este lunes 9 de marzo sobre la ruta PY01, en la zona de San Juan del Paraná, cerca al barrio Ita Paso de la ciudad de Encarnación. Dos ómnibus de larga distancia y una camioneta colisionaron y terminaron volcadas.

Lamentablemente, debido al fuerte impacto, se reportó la muerte de una persona, quien habría sido identificado por las autoridades como Miguel González González, oriundo del barrio Lovato de San Juan del Paraná y conductor de la camioneta. El cuerpo fue trasladado a la morgue del hospital regional en Paraguay.

Las primeras diligencias de la Comisaría 66 del barrio Ita Paso también informaron que uno de los vehículos involucrados en el accidente sería de la empresa Río Paraguay, identificado como coche número 10020, mientras que el segundo bus es de la empresa Expreso Paraguay.

Colisión bajo investigación policial

Tras el siniestro, equipos de emergencia y efectivos policiales acudieron al lugar para asistir a los heridos, quienes fueron trasladados a distintos centros de salud de la zona. Las autoridades de Paraguay iniciaron las investigaciones respectivas para determinar las causas exactas y circunstancias del accidente.

La ruta permaneció prácticamente cerrada durante varias horas, debido a que uno de los ómnibus cerró media calzada y los rescatistas trabajaron intensamente para sacar a los pasajeros y puedan recibir atención médica especializada, precisamente alrededor de 50 que resultaron heridos.

🔹#ÚltimoMomento - Pasada la medianoche, se registró un grave accidente en el kilómetro 13 de la ruta PY01, entre Encarnación y San Juan del Paraná.



🔹El choque dejó como saldo el fallecimiento del conductor de la camioneta y múltiples pasajeros heridos trasladados al hospital.... pic.twitter.com/aEWq1BujcW — Telefuturo (@Telefuturo) March 9, 2026

Otra tragedia internacional

El accidente en Paraguay se da a pocos días del siniestro registrado en Guatemala. Pues bien, en la tarde del último jueves 5 de marzo, un autobús que trasladaba a varios estudiantes perdió el control y terminó volcando el vehículo en la aldea Laguna Seca, en Amatitlán.

El impacto dejó al menos 5 fallecidos y más de 40 heridos, según el reporte del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (Mspas).

El municipio de Amatitlán, a través de un comunicado, aseguró que dieron una "respuesta inmediata desde el momento del percance vial y reiteraban su compromiso de brindar el acompañamiento a las familias afectadas en este difícil momento".

Es así como una nueva tragedia impacta a nivel internacional. Un triple choque que involucró dos ómnibus y una camioneta dejó un muerto y varios heridos este lunes 9 de marzo.