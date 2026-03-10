Guerra de EE.UU. e Israel con Irán: Jefe del Pentágono afirma que hoy será el día 'más intenso' de ataques

10/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Ya han pasado 11 días desde el inicio del conflicto en Medio Oriente, luego de que las fuerzas militares de Estados Unidos e Israel lanzaran ataques coordinados contra Irán provocando de esta forma ocasionando una rápida escalada de tensiones en la región.

Así, desde el pasado 28 de febrero se han suscitado intercambios de ataques aéreos y misiles, así como una serie de movimientos estratégicos por parte de los países involucrados, Ahora, en ese marco, el jefe del Pentágono ha emitido una fuerte advertencia al Gobierno iraní.

Jefe del Pentágono emite advertencia a Irán

Este martes 10 de marzo, el jefe del Pentágono y Secretario del Departamento de Guerra, Pete Hegseth, ha anunciado que hoy se intensificarán los ataques contra territorio iraní con el uso de cazas, bombarderos y aviones.

"Hoy volverá a ser nuestro día más intenso de ataques dentro de Irán", declaró Hegseth en una conferencia de prensa en el Pentágono dejando que podría ser la fecha más álgida desde que Israel y EE.UU. dieron inicio a la operación Furia Épica.

Por su parte, el presidente norteamericano Donald Trump, concedió una entrevista a la cadena de televisión Fox News, en la que dejó abierta la posibilidad de que se pueda entablar un diálogo con los iraníes si es que se dan las condiciones. Estas declaraciones las expresa, tan solo a horas de amenazar con "golpear 20 veces más fuerte" a Irán, si bloquea el tránsito de petróleo por Ormuz.

Previamente a ello, la Guardia Revolucionaria de Irán había respondido ya diciendo que sus misiles son "ahora más potentes" y que están dispuestos "a expandir la guerra". "Somos nosotros quienes determinaremos su fin", aseveró.

Jefe de seguridad iraní amenaza a Donald Trump

Alí Larijani, jefe del Consejo Superior de Seguridad de Irán, amenazó el martes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtiéndole que se cuide "de no ser eliminado".

"A Irán no le asustan sus amenazas vacías. Otros más poderosos que usted intentaron eliminar la nación iraní y no lo consiguieron. ¡Cuídese usted de no ser eliminado!", replicó Larijani escribió en su cuenta oficial de X.

En ese contexto, hoy 10 de marzo puede convertirse en el día más álgido de la guerra en Medio Oriente debido a que el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, se ha dirigido a Irán y expresó que este martes será el "el día más intenso de ataques" dentro del territorio iraní.