Influencer trans es detenida tras apuñalar a un hombre que la rechazó por diferencias religiosas

El nombre de La'Rose Sainte, conocida influencer trans, se ha vuelto tendencia en redes sociales y medios como TMZ y New York Post, después de que se revelara que fue detenida por presuntamente apuñalar a un hombre que rechazó tener intimidad con ella por diferencias religiosas.

Detenida tras apuñalar a un hombre

Según los informes, la víctima y La'Rose Sainte se habían conocido apenas tres semanas antes del incidente. La situación se tornó tensa cuando el hombre se negó a tener intimidad con ella debido a su religión, lo que habría provocado la ira de la influencer.

De acuerdo con los reportes, La'Rose Sainte exigió las llaves del auto y dinero, pero cuando el hombre intentó escapar, lo empujó al suelo y comenzó a golpearlo en la cara.

La víctima alcanzó a salir del departamento, pero se regresó al oír que la mujer estaba haciendo trizas todo lo que encontraba. Entre el espejo, un par de lentes y la manija del refri, los daños andan rodean los 300 dólares.

Al volver, La'Rose Sainte supuestamente tomó un trozo de espejo para intentar apuñalar a su víctima, quien se defendió con los brazos y sufrió múltiples cortes en las manos, además de los golpes en el rostro.

Modelo trans rompe su silencio

Jacob Todd Pabellon, nombre de nacimiento de La'Rose Sainte, fue arrestada por agentes policiales, quienes encontraron en su poder las llaves de la casa, el auto y la cerradura de la víctima. A través de sus redes sociales, la influencer trans negó la acusación y prometió contar su versión de los hechos.

"Si realmente creen que la historia que circula es la verdad, odio eso por todos... Definitivamente voy a tener que contar mi versión de la historia porque esto es una locura absoluta y la forma en que me mintieron es más que horrible", escribió La'Rose Sainte.

La influencer trans La'Rose Sainte fue liberada por la jueza Marisa Tinkler-Méndez y su proceso está programado para el 20 de abril, según la oficina del fiscal de distrito de Miami.

El arresto de La'Rose Sainte tras el presunto intento de apuñalamiento a un hombre que la rechazó por diferencias religiosas ha generado conmoción y debates en redes sociales. Mientras la influencer trans niega los cargos y promete contar su versión, el caso seguirá en proceso judicial.