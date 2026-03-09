Tragedia en Cusco: Bus se despista, vuelca y deja una adulta mayor fallecida y cerca de 40 heridos

09/03/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La región Cusco volvió a ser escenario de una tragedia vial. Un bus interprovincial de la empresa Expreso Gatur Cusco SAC se despistó y volcó en el distrito de Livitaca, provincia de Chumbivilcas, dejando como saldo una mujer fallecida y 39 personas heridas.

El accidente

El hecho ocurrió alrededor de las 11:00 horas del domingo 8 de marzo, en la vía carrozable Livitaca-Combapata, a la altura del anexo de Sayangara, comunidad de Aucho. El vehículo, con placa VCV-953 y conducido por Hugo Huamaní, se dirigía desde la ciudad del Cusco hacia el distrito de Chamaca. Tras el despiste, la unidad quedó volcada en medio de la carretera.

La víctima fue identificada como Celia Cruz Centeno (67 años), quien perdió la vida en el lugar. Los heridos, hombres y mujeres de distintas edades, fueron auxiliados y trasladados a los centros de salud de Livitaca, Yanaoca y otros establecimientos cercanos.

Intervención policial

Agentes de la comisaría de Livitaca acudieron al lugar y confirmaron el accidente. El conductor fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público para las diligencias de ley. Se investigan las causas del despiste, aunque testigos señalan que el bus habría circulado a gran velocidad en una zona de curvas peligrosas.

Más accidentes en Cusco

Este nuevo caso se suma a una serie de accidentes en la región sur durante las últimas semanas. El 14 de febrero, en Juliaca (Puno), una mujer sobrevivió de milagro tras fracturarse la pierna cuando el árbol de una yunza cayó sobre ella durante los carnavales. El hecho fue registrado en video, donde pudo observarse a los asistentes tratando de socorrer desesperadamente a la víctima.

Asimismo, en Espinar (Cusco), seis personas resultaron heridas en otro accidente similar durante una yunza, lo que ha reavivado el debate sobre la seguridad en celebraciones y en el transporte interprovincial.

Autoridades locales lamentaron la tragedia y pidieron reforzar los controles de tránsito en las vías de la provincia de Chumbivilcas, donde los accidentes son frecuentes por las condiciones geográficas y el estado de las carreteras.

El vuelco del bus en Livitaca deja en evidencia la vulnerabilidad del transporte interprovincial en zonas rurales del Cusco. Con una víctima mortal y decenas de heridos, el caso se suma a otros accidentes recientes en el sur del país, reforzando la necesidad de mayor fiscalización y medidas de seguridad para proteger la vida de los pasajeros.