Irán descarta un alto el fuego tras afirmar que EE.UU. busca saquear sus recursos energéticos

09/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La guerra que hoy vive Irán, lejos de culminar parece que se enquista cada vez más. El último episodio pasa por la advertencia que ha lanzado dicho país a Estados Unidos e Israel debido ha afirmado que de no cesar los ataques en su contra no daran tregua y descartan un alto al fuego.

Irán descarta, por ahora, un alto al fuego

La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán se ha intensificado en su noveno día con una nueva oleada de bombardeos israelíes contra infraestructuras energéticas y militares iraníes.

La aviación de Israel atacó por primera vez depósitos de combustible en Teherán, provocando una nube tóxica sobre la capital, y lanzó bombardeos "a gran escala" contra los cuarteles generales de la Fuerza Aérea y la Fuerza Espacial de la Guardia Revolucionaria.

Paralelamente, la Asamblea de Expertos iraní anunció que Mojtaba Jamenei, hijo del fallecido líder supremo el ayatola Alí Jamenei, será su sucesor, una decisión criticada por el presidente estadounidense, Donald Trump, quien advirtió que "no durará mucho" si no cuenta con su aprobación, mientras Teherán rechazó cualquier inferencia externa.

En ese contexto, el Gobierno iraní acusó este lunes a Estados Unidos de intentar hacerse con los recursos del país a través de su ofensiva en conjunto con Israel y subrayó que por ahora no hay motivos para abordar un alto al fuego, debido a que Teherán se encuentra centrado en "dar una respuesta aplastante al enemigo".

Así lo dio a conocer durante una rueda de prensa, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei. Lo que está claro es que todos nuestros esfuerzos están centrados en defender el país y que el objetivo de Estados Unidos es saquear los recursos energéticos (de Irán) no es un secreto para nadie. No tiene sentido hablar sobre otra cosa que no sea dar una respuesta aplastante al enemigo", sostuvo.

🇮🇷 | AHORA: Portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei:



"En lo que respecta a Azerbaiyán, Turquía y Chipre, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas ha anunciado explícita y oficialmente que no se realizaron tales lanzamientos desde dentro de Irán ni... pic.twitter.com/7ByN8KpARD — Alerta News 24 (@AlertaNews24) March 9, 2026

Desvincula ataques contra Turquía y Azerbaiyán

Adicionalmente, Esmaeil Baqaei incidió en que la defensa de Irán no debe ser considerada hostilidad por otros países por la región. Asimismo, desvinculó a su país de los ataques perpetrados en Turquía y Azerbaiyán indicando que las Fuerzas Armadas ya afirmaron que "no se lanzaron proyectiles hacia estos países".

También esgrimió que el "objetivo de los ataques estadounidenses es el pueblo iraní". "Lo que hacen los iraníes no es solo defender a Irán, sino a toda la humanidad", argumentó.

En medio de una escalada militar en Medio Oriente, Irán ha descartado un cese al fuego debido a que considera que Estados Unidos busca saquear sus recursos energéticos y ha señalado que habrá una respuesta aplastante al enemigo.