Corte Suprema de Brasil concede prisión domiciliaria a Jair Bolsonaro debido a su delicado estado de salud

24/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La Corte Suprema de Brasil otorgó el arresto domiciliario al expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión por golpismo. La medida responde a su actual estado de salud delicado al haber sido hospitalizado por neumonía.

Cumplirá condena en casa

El juez Alexandre de Moraes validó parcialmente la solicitud de la defensa y el dictamen de la Fiscalía, la cual determinó que el representante ultraderechista, actualmente hospitalizado por neumonía, "requiere atención constante y cuidadosa".

El magistrado estableció un plazo inicial de 90 días para este régimen, contados a partir del alta hospitalaria del exmandatario, la que aún no tiene fecha clara. Tras ese periodo se revaluarán las condiciones en la que el expresidente tendrá que cumplir el resto de su pena impuesta, luego de perder las elecciones del 2022 ante el actual jefe de Estado, Luiz Lula da Silva.

Como se recuerda, Bolsonaro cumple condena desde finales de noviembre del 2025, primero en un cuarto especial de la Superintendencia de la Policía Federal en Brasilia y, desde enero, en un complejo penitenciario de la capital brasileña, donde contaba con mayor espacio.

Estado de salud delicado

El último 13 de marzo Jair Bolsonaro fue ingresado al hospital DF Star de Brasilia por un episodio de broncoaspiración que le provocó bronconeumonía en la prisión de paudinha, en donde cumple su condena. El mandatario ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos, donde permaneció sin previsión de alta, pues según informó el centro hospitalario, hasta la fecha no hay día claro para su alta, debido a que su estado es "extremadamente grave".

Sin embargo, recientemente el médico de cabecera de Bolsonaro, Dr. Brasil Caiado, informó que el lunes 23 de marzo el exjefe de Estado dejó UCI para ser trasladado a una habitación del centro de salud en el que se encuentra, aunque pese a ello aún no tiene fecha prevista para su alta médica.

En el informe médico, se informó que Bolsonaro saldría de UCI en las siguientes 24 horas dependiendo de su "evolución satisfactoria" pues venía progresando de una forma "clínicamente estable".

Los problemas en la salud del expresidente se dan presuntamente porque Bolsonaro sufrió una puñalada en 2018 durante las elecciones y desde que fue condenado, según la familia, la situación empeoró en los últimos meses con crisis recurrentes de hipo, mareos y vómitos.

Es debido a ello que, los abogados de Bolsonaro solicitaron al Supremo que le conceda al expresidente la prisión domiciliaria por razones "humanitarias", pedido que finalmente ha sido aceptado.