"Extremadamente grave": Jair Bolsonaro fue ingresado a hospital por complicación pulmonar

14/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue ingresado al hospital DF Star de Brasilia el último viernes 13 de marzo por un episodio de broncoaspiración que le provocó bronconeumonía en la prisión de Papudinha, en donde cumple su condena por 27 años y tres meses por su intento de golpe de Estado

Según informó el centro hospitalario no hay previsión de alta para el exmandatario de 70 años. Según aseguró uno de sus médicos su estado es "extremadamente grave".

Bolsonaro fue ingresado por complicación de salud

Jair Bolsonaro fue ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital DF Star de Brasilia el último viernes en donde permanece hospitalizado sin previsión de alta.

El informe de la junta médica que evalúa su estado de salud informó que se encuentra "clínicamente estable" más ha presentado un deterioro de la función renal y aumento de marcadores inflamatorios. Tal información fue referida por Claudio Birolini, uno de sus médicos, quien previamente indicó su diagnóstico como "extremadamente grave".

Según indicó Bia Kicis, del Partido Liberal de Bolsonaro, responsabilizó al juez Alexandre de Moraes por la salud del expresidente.

"Tiene una infección y necesita tiempo para que su organismo se recupere. Tiene que irse a casa o puede ocurrir lo peor y el culpable será Alexandre de Moraes", indicó.

Como se recuerda, desde el pasado 11 de setiembre, la Corte Suprema de Brasil condenó la expresidente por intento de golpe de Estado a 27 años y 3 meses de prisión por liderar una organización criminal que intentó permanecer en la presidencia tras perder las elecciones de 2022.

Familiares insisten en arresto domiciliario por razones humanitarias

La defensa legal de Bolsonaro junto con sus familaires han solicitado ante la justicia de Brasil que sea puesto bajo arresto domiciliario. Sin embargo, el juez de Moraes ha denegado peticiones anteriores.

Ante la nueva hospitalización, una nueva solicitud insiste en que, por razones humanitarias, la Corte Suprema le conceda el beneficio de la prisión domiciliar.

"Están jugando con la vida de mi padre. No pueden quedarse con esa posición de que se trata de algún tipo de melindre o con la paranoia de que él puede fugarse", indicó el hijo mayor y diputado, Flávio Bolsonaro.

Se trata de la primera hospitalización del expresidente desde el inicio del cumplimiento de su condena. Sin embargo, permanece en el hospital DF Star de Brasilia.