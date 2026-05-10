Arequipa: Dictan 7 meses de prisión preventiva contra conductor que fugó tras atropellar y matar a periodista

10/05/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Paucarpata, en Arequipa, obtuvo las siete meses de prisión preventiva para Juan Gabriel Aguirre, conductor que en estado de ebriedad causó la muerte del periodista Heiner Aparicio Ojeda y dejó herido a su colega, José Mamani Zamata.

Como ha informado el Ministerio Público del distrito fiscal de Arequipa, Gabriel Aguirre es investigado por los delitos de homicidio culposo agravado, lesiones culposas graves y por fuga del lugar sin auxiliar a los heridos. Con todo estos delitos sobre sus espaldas, se estima una pena probable de cinco años de pena privativa de la libertad.

Conductor fugó tras atropellar a fotoperiodistas

El fatal accidente que conmociona a Arequipa sucedió cuando las víctimas, Heiner Aparicio y José Mamani, se encontraban cambiando un neumático en la vía pública. En ese instante, ambos fueron embestidos violentamente por un automóvil Volkswagen de color rojo, con placa CHI-046, cuyo conductor optó por darse a la fuga inmediatamente después del impacto.

Tras el accidente, ambos comunicadores fueron trasladados de urgencia al hospital Honorio Delgado para recibir atención médica. Lamentablemente, el fotoperiodista Heiner Aparicio no logró sobrevivir y falleció en la unidad de trauma shock del área de emergencia debido a la gravedad de las lesiones sufridas en la cabeza.

José Mamani, por otro lado, permanece bajo observación tras presentar una fractura en la pierna y múltiples contusiones en diversas partes del cuerpo, diagnóstico que refleja la fuerza de la colisión.

Si bien horas más tarde, el conductor acudió a la comisaría de Colca Apaza para confesar su responsabilidad en el atropello y reconocer que manejaba después de haber tomado licor con amigos del trabajo; en el momento de su declaración decidió guardar silencio. Asimismo, manifestó desconocer el paradero actual del vehículo involucrado en el suceso.

Familiares realizaron vigilia por Heiner Alvarado.

En la noche del último sábado, familiares y seres queridos del fotoperiodista Heiner Aparicio se congregaron para realizar una vigilia en el lugar donde ocurrió el trágico accidente de tránsito y solicitar a las autoridades que se esclarezcan los hechos.

La manifestación ciudadana se concentró en una pollería donde trabajaría el responsable del accidente. Entre gritos, los familiares solicitaron que se haga justicia por el asesinato del fotoperiodista.

Con esta orden de prisión preventiva, la Fiscalía busca asegurar la presencia de Gabriel Aguirre durante el proceso, garantizando que no haya riesgo de fuga mientras se completan las diligencias.