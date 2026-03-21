Criminales usan ambulancia para realizar robos y secuestros en viviendas y tiendas

21/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un nuevo modus operandi del crimen es revelado. Resulta que una banda criminal operaba con una ambulancia para cometer diversos crímenes principalmente asaltos y secuestros. El vehículo que aparentaba llegar con ayuda médica, en realidad, trasladaba a los delincuentes a diversas zonas de la ciudad.

Delincuentes usaban ambulancia para delinquir

Una ambulancia, destinada para traslados médicos y emergencias, era utilizada por una banda criminal como su principal vehículo de transporte, con el fin de evitar ser descubiertos.

En lugar de ofrecer ayuda humanitaria, los criminales eran la supuesta tripulación médica que arribaba hacia diversos destinos en la ciudad de Bogotá para delinquir a costa de usuarios en situación de emergencia médica.

Los criminales estaban dedicados a realizar atracos violentos que. al hacerse pasar como misión médica, llegaban para realizar secuestros y robos en localidades de Teusaquillo, Usaquén y Suba; localidades destacadas de Bogotá, Colombia.

Tres criminales se hacían pasar por junta médica

Al interior del vehículo, tres supuestos médicos eran en realidad dos hombres que intimidaban a las víctimas, mientras que una mujer era la que aprovechaba la distracción para robar.

De acuerdo a la investigación policial colombiana, los dos hombres y la mujer cometieron varios atracos en viviendas e incluso comercios. Los sujetos eran quienes portaban las armas.

Los tres criminales serían implicados en, por lo menos, cinco eventos delictivos con los cuales habrían superado la suma de 145 millones de pesos colombianos, lo que equivale a más de 133 mil soles peruanos.

Tras un seguimiento policial, los malhechores fueron detenidos y puestos bajo disposición policial. Durante la imputación de cargos, la Fiscalía narró uno de los actos más crueles cometidos por la banda.

Así, se contó que los criminales sometieron y torturaron a un hombre durante un atraco en su vivienda. La esposa de la víctima fue contactada a través de una videollamada y obligada a entregar información de sus cuentas bancarios a cambio de no atentar contra la vida de su familiar.

En la llamada virtual, los criminales amenazaban con quitar la vida del adulto mayor si la mujer no avisaba en donde guardan el dinero. El hecho quedó registrado en una cámara de videovigilancia que sirvió como prueba contundente contra el grupo criminal.

Una banda de tres criminales usaban una ambulancia para transportarse hacia viviendas y otros establecimiento con el fin de no levantar sospechas. Los sujetos son acusados de diversos atracos en la ciudad de Bogotá, Colombia.