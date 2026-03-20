Polémica en Rusia: Putin manda al psicólogo a mujeres que NO quieren tener hijos

20/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La extrema caída de natalidad en Rusia está escalando y es de gran preocupación para Vladimir Putin. Por ello, este jueves, el gobierno ruso emitió un documento oficial donde recomienda a enviar al psicólogo a mujeres que no quieran tener hijos para fomentar el embarazo.

Rusia cada vez más preocupada por crisis demográfica

Para el Kremlin, la disminución de la población rusa está relacionada con la supervivencia nacional. De hecho, en 2024, el presidente Putin había advertido que el país podría extinguirse si no aumentaba su tasa de natalidad.

En ese sentido, el gobierno de Rusia ha lanzado una nueva medida opcional para combatir la crisis demográfica en el país.

Según la agencia AFP, el Ministerio de Salud ruso recomendó a los médicos enviar a las mujeres que no quieran ser madres "a una consulta con un psicólogo, con el objetivo de fomentar una actitud positiva hacia la maternidad".

En el documento, la entidad precisa que las mujeres entre 18 a 49 años deben ser invitadas por los especialistas de la salud en Rusia a consultas médicas anuales destinadas a "evaluar su salud reproductiva".

En cuanto a los hombres, las recomendaciones también contemplan consultas similares para el mismo rango de edad. Sin embargo, esto solo con el fin de evaluar su estado de salud física. No precisan que deben atenderse con psicólogos.

Vladimir Putin intensifica medidas para incentivar embarazos ante crisis demográfica en Rusia.

Tasa de natalidad en Rusia fue la menor en 2024

En los últimos 200 años, la tasa de natalidad en el país europeo es la más baja. Según las estadísticas, por cada mujer, se tiene alrededor de 1,4 hijos, muy por debajo del umbral de 2,1 que los demógrafos consideran necesario para estabilizar la población.

En 2024, solo hubieron 1,2 millones de nacimientos, cifra que representa el mínimo desde 1999 y un tercio menos que en 2014. Durante los primeros meses del 2025, se registró una caída adicional.

Actualmente, la población actual suma alrededor de 146 millones, con un declive natural anual de cientos de miles de personas por exceso de muertes sobre nacimientos.

Por ello, en años recientes, el país ha endurecido la legislación sobre el acceso al aborto. Si bien no lo ha prohibido completamente a nivel federal, el aborto sigue siendo legal hasta las 12 semanas de gestación por decisión de la mujer.

En tanto, en los medios de comunicación, las familias numerosas son glorificadas y beneficiadas con una multitud de ventajas económicas y sociales por parte del Estado.

Ante la disminución de la población en Rusia, el Ministerio de Salud ruso recomiendan enviar al psicólogo a mujeres que no quieran ser madres para que cambien de opinión y fomentar el embarazo.