Crisis en Bolivia: bloqueos van causando al menos cinco muertos y mantienen aisladas a La Paz y El Alto

02/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La crisis política y social de Bolivia se agrava tras cinco semanas de protestas y 28 días de bloqueos de carreteras que mantienen aisladas a La Paz y El Alto, con un saldo de al menos cinco muertos registrados, pérdidas económicas que superan los USD 1.600 millones y 103 puntos de interrupción vial en siete departamentos del país, según datos oficiales y proyecciones del sector privado.

Departamentos bloqueados por las protestas

Un mapa de transitabilidad fue publicado por La Administradora Boliviana de Carreteras registrando 103 interrupciones, elevando de seis a siete los departamentos afectados tras la incorporación de Pando. Asimismo, Cochabamba concentra la mayor cantidad de cortes, con 32 puntos de conflicto, por encima de los 21 registrados en La Paz.

La Cámara Nacional de Industrias (CNI) proyecta que las pérdidas superan los USD 1.600 millones desde que la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación Campesina "Tupac Katari", ambas afines al expresidente Evo Morales, convocaron a una huelga general indefinida.

Gary Rodríguez, gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), advirtió que a esa cifra se suma el "alto costo intangible que implica perder contratos, clientes y mercados, además de inversiones y turistas".

Por otro lado, el economista Fernando Romero calificó el período como potencialmente "uno de los meses más costosos para Bolivia desde la crisis política de 2019".

"El daño no se limita a la producción perdida; también afecta exportaciones, abastecimiento de combustibles, logística, comercio, recaudación tributaria y generación de divisas en una economía que ya acumulaba contracciones de -1,12% y -1,58% en los dos años previos", alertó.

Se han registrado al menos cinco muertos y el aislamiento de departamentos como La Paz y El Alto debido a las protestas por la crisis.

Al menos cinco víctimas registradas

El Ministerio de Salud confirmó una quinta víctima atribuida a la imposibilidad de acceder a atención médica. Se trata de una paciente oncológica de 24 años con coriocarcinoma en estadio IV que debía recibir radioterapia en La Paz.

La ambulancia que la trasladaba desde Oruro tuvo que tomar rutas alternativas para eludir los bloqueos y la joven falleció en el trayecto, según informó Paola Navarro, responsable del Programa de Lucha contra el Cáncer de Oruro.

"Este hecho evidencia el grave impacto que los bloqueos generan en el acceso a servicios de salud, especialmente en pacientes con enfermedades oncológicas avanzadas, quienes requieren atención continua, especializada y oportuna", señaló el Ministerio en un comunicado.

Las otras cuatro víctimas incluyen un niño de 12 años y tres mujeres, una de ellas originaria de Belice.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un comunicado en el que advirtió que la crisis plantea "serias afectaciones a los derechos humanos" y un "alto impacto humanitario", e instó "al Estado y a todos los sectores sociales involucrados a priorizar el diálogo".