Mundo
Sorprende con nueva imagen

Oprah, la icónica presentadora de EE.UU., aparece con BRUTAL cambio físico: Seguidores temen exceso de fármacos

La conductora de 72 años reapareció en la Semana de la Moda de París con una imagen que nadie esperaba y se volvió viral. Sin embargo, desató especulaciones sobre el posible uso excesivo de medicamentos.

Presentadora de TV generó dudas sobre métodos que usa para su imagen. (Composición Exitosa)

06/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La presentadora estadounidense Oprah Winfrey, una de las figuras más influyentes de la televisión mundial, reapareció públicamente en la Semana de la Moda de París y su imagen generó un intenso debate en redes sociales.

En videos difundidos en plataformas como X, Instagram y TikTok, se la observa con una figura visiblemente más estilizada y muy delgada, lo que provocó comentarios sobre un posible uso excesivo de fármacos para lograr esta nueva imagen. Algunos usuarios incluso mencionaron marcas como Ozempic, Wegovy o Saxenda, que han revolucionado la industria farmacéutica en los últimos años.

Reacciones en redes

Los seguidores expresaron preocupación por su salud, señalando que su cabeza parecía "demasiado grande para su cuerpo" y preguntándose si se trataba de un caso de "delgadez extrema". Otros la compararon con celebridades como Demi Moore o Kelly Osbourne, quienes también han sido cuestionadas por sus cambios físicos recientes.

Trayectoria marcada por la lucha con el peso

Oprah ha sido siempre transparente sobre sus oscilaciones de peso. En entrevistas y en su propio programa, reconoció haber seguido dietas estrictas y haber sufrido el efecto rebote.

En los últimos años, cambió su discurso: pasó de culparse por el sobrepeso a considerar la obesidad como una enfermedad crónica ligada a la biología y no a la falta de voluntad. Incluso admitió haber recurrido a medicamentos basados en la hormona GLP-1, aunque nunca confirmó públicamente si se trataba de Ozempic.

Usuarios han empezado a asociar nueva imagen de Oprah al posible uso de Ozempic por su efecto para reducir el apetito.

Una figura universal

Más allá de la polémica, Oprah Winfrey es reconocida mundialmente por su trayectoria televisiva y por entrevistas históricas. Una de las más recordadas fue la que realizó a Michael Jackson en 1993, vista por más de 90 millones de personas en todo el mundo. Ese episodio consolidó su estatus como una de las periodistas más influyentes de la cultura pop global.

Entrevista de Oprah y Michael Jackson

La nueva imagen de Oprah Winfrey ha reabierto el debate sobre el uso de fármacos para adelgazar entre celebridades. Mientras sus seguidores expresan preocupación por un posible exceso de medicamentos, la presentadora reafirma su lugar como figura icónica de la televisión y la cultura popular, con una trayectoria que trasciende polémicas y que sigue marcando la agenda mediática internacional.

