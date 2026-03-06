Tragedia tras volcadura de bus escolar: Reportan al menos cinco fallecidos y más de 40 heridos

06/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Lamentable. Al menos 5 fallecidos y más de 40 heridos es el saldo preliminar que dejó el accidente de un bus escolar. Las autoridades investigan las causas exactas de la volcadura del vehículo que ha generado gran conmoción internacional.

Accidente de bus escolar: Sube cifra de fallecidos

De acuerdo a los primeros reportes, un autobús trasladaba a varios estudiantes hasta que de pronto el conductor de la unidad perdió el control y terminó volcando el vehículo en la aldea Laguna Seca, en Amatitlán, en la tarde del último jueves 5 de marzo. Tras tener noticias de la emergencia, personal de Bomberos Municipales Departamentales se dirigieron hasta la zona para atender a las víctimas.

Según información preliminar, el vehículo aparentemente era un bus escolar que se dirigía a un centro educativo. Desafortunadamente, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (Mspas), reportó en sus redes sociales, que el accidente dejó al menos 51 personas afectadas, entre ellas, menores de edad, de las cuales siete fueron internados, 33 fueron atendidos y dos murieron en el hospital.

Pese a que en un inicio de las diligencias se hablaba de solo dos víctimas mortales, la Municipalidad de Amatitlán confirmó que ascendió a cinco el número de personas fallecidas (entre ellas un niño, estudiante de primero primaria de la Escuela Oficial Rural Mixta San Antonio El Pepinal, y su madre) tras el vuelco del bus.

Tragedia en Laguna Seca bajo investigación

Asimismo, el municipio de Amatitlán, a través de un comunicado, aseguró que dieron una "respuesta inmediata desde el momento del percance vial y reiteraban su compromiso de brindar el acompañamiento a las familias afectadas en este difícil momento".

Las autoridades correspondientes ya realizan las diligencias para esclarecer cómo ocurrió la volcadura del autobús que trasladaba a escolares. El hecho ha generado preocupación en la comunidad debido al impacto que provocó entre estudiantes y familias del sector, en Guatemala.

Por su parte, el Ministerio de Educación manifestó sus más sentidas condolencias a la familia del menor y expresó su solidaridad con la comunidad educativa afectada por esta tragedia. Asimismo, la cartera educativa indicó que eleva oraciones por la pronta recuperación de los estudiantes y docentes que resultaron heridos.

Testimonio de sobreviviente del accidente

Una estudiante que resultó herida en el accidente en Laguna Seca, contó lo sucedido. Según expresó, al bus que salió de la aldea Pepinal para recoger escolares, "se le fueron los frenos".

"Yo venía hasta atrás, en los últimos sillones (del bus). El piloto metió un cambio, pero se le fueron los frenos, luego logró controlar el vehículo, pero al llegar al lugar del accidente perdió el control y casi colisionaba con otro bus", dijo la menor a 'Soy 502', quien fue trasladada al Hospital Nacional de Amatitlán.

Es así como una tragedia deja en luto a Guatemala. Un bus de transporte público volcó en la aldea Lagunas Seca, Amatitlán, y dejó al menos cinco muertos y más de 40 heridos, según informaron cuerpos de socorro. En el vehículo viajaban estudiantes.