Cuba rinde honores a los 32 militares fallecidos tras ataque de EE.UU. a Venezuela

15/01/2026

Bajo el lema "Honor y Gloria", Cuba rindió homenaje a los 32 militares fallecidos tras el ataque armado de Estados Unidos sobre territorio venezolano. Los cuerpos fueron repatriados desde Venezuela y fueron trasladados en procesión a la sede del Ministerio de las Fuerzas Armadas

La Habana. El cuerpo de 32 militares de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba recibieron honores por parte del gobierno y una amplia multitud de isleños que demuestran el apoyo al régimen militar.

Los restos de los soldados llegaron hacia el Aeropuerto Internacional José Martí, donde se dio el recibimiento frente a las principales autoridades políticas y militares del país. Los familiares de los militares también estuvieron presentes.

La muerte de estos soldados se dio tras el despliegue militar del gobierno estadounidense que dio con la captura del expresidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores el pasado 3 de enero en Caracas.

El gobierno cubano se encargó de demostrar que el ataque militar tuvo víctimas y que no se trataría de un exitoso operativo como afirmó Trump. Ante ello, el propio presidente precisó que el país isleño "proporcionó 'servicios de seguridad' a los dos últimos dictadores venezolanos".

Así, tras casi dos semanas del ataque, este 15 de enero el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, junto con altos mandos del ejército recibieron los restos de sus compatriotas.

A través de su cuenta oficial de X, Díaz-Canel calificó a los militares como "héroes caídos" en defensa de Venezuela confirmando la alianza militar entre ambos países y que era un secreto a voces.

"Junto al General de Ejército recibimos en la Patria los restos de los 32 héroes caídos en duro combate en defensa de la soberanía de Venezuela y su presidente Nicolás Maduro", escribió en X.

Junto al General de Ejército recibimos en la Patria los restos de los 32 héroes caídos en duro combate en defensa de la soberanía de #Venezuela y su Presidente Nicolás Maduro. Ni la fría lluvia ha podido detener el emocionado tributo del pueblo. #HonorYGloria pic.twitter.com/ZkkW8ntwbB — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) January 15, 2026

Los restos de los 32 militares fallecidos se mantendrán expuestos al público en la Plaza de la Revolución, en lo que sería parte de varios actos conmemorativos en honor a los soldados.

Trump pone en la mira a Cuba

En un escrito a través de su cuenta de Truth Social, Donald Trump hizo un breve recuento del intercambio entre ambos países para sentenciar que el fin de una era entre las dos naciones había llegado respecto a la venta del petróleo.

El residente de la Casa Blanca indicó que tal relación entre ambos países habría beneficiado grandemente a Cuba e incluso indicó que este país había sobrevivido "durante muchos años gracias al petróleo y el dinero de Venezuela".

"Venezuela ahora cuenta con Estados Unidos, el ejército más poderoso del mundo (¡con diferencia!), para protegerlos, y los protegeremos. ¡No habrá más petróleo ni dinero para Cuba! ¡Cero!", señaló.

