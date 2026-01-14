Red social X vuelva a estar activa en Venezuela: ¿Cuál fue el primer tweet de Delcy Rodríguez?

14/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Se retoma la conexión digital con Venezuela. Ello, luego que se reporte el inicio de operaciones de la red social X sobre territorio venezolano. La plataforma social fue suspendida por orden de Nicolás Maduro tras ser proclamado en el cargo de presidente en medio de las denuncias por fraude.

Usuarios venezolanos aún reportan fallas al momento de ingresar a la red social, mientras que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, publicó su primer tweet.

X vuelve a estar activa en territorio venezolano

Desde la noche del martes 13 de enero el bloqueo de la red social X habría dejado de operar sobre territorio venezolano tras la orden de Nicolás Maduro el pasado agosto de 2024.

La suspensión de la plataforma ocurrió poco después de las elecciones generales del 2024 en Venezuela cuando el régimen chavista proclamo la extensión del gobierno de Nicolás Maduro.

Con ello, usuarios venezolanos tenían bloqueado el acceso a diversas plataformas sociales convirtiéndose en una censura digital. Ante ello, usuarios venezolanos hacían uso de red privadas virtuales (VPN) para eludir el bloqueo e ingresas a las cuentas.

Tras más de 16 meses sin contar con acceso directo desde territorio venezolano, los usuarios aún reportan fallas al momento de ingresar libremente desde sus celulares, por lo que el uso de los VPN continuaría.

Sin embargo, diversos funcionarios del régimen chavista han publicado sus primeros tweets tras lo que sería la activación oficial de esta red social en Venezuela.

Primer tweet de Delcy Rodríguez tras suspensión

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, realizó su primer tweet desde el bloqueo de la red social desde el 2024.

"Retomamos contacto por esta vía. Venezuela sigue de pie, con fortaleza y conciencia histórica", escribió tras sus retorno a la red.

Primer tweet de Delcy Rodríguez tras bloqueo de X

Sumada a Rodríguez, otras figuras del régimen como Diosdado Cabello también escribió un mensaje a los venezolanos. "Paso por aquí a darle un gran abrazo a los hermanos y hermanas de Venezuela", escribió.

Con la activación de la red social X en Venezuela, la conexión digital de los ciudadanos venezolanos se abre paso. Sin embargo, aún se reportan fallas al ingreso de no contar con el VPN. Aún así, autoridades del régimen ya han hecho oficial la llegada de esta plataforma.