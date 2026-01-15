María Corina Machado revela que entregó su medalla Nobel de la Paz a Donald Trump en la Casa Blanca

15/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La visita de María Corina Machado a la Casa Blanca dejó una revelación inesperada: la líder opositora venezolana aseguró que durante su reunión privada con Donald Trump le entregó la medalla del Premio Nobel de la Paz que recibió en 2025.

El gesto, cargado de simbolismo, fue presentado por Machado como un homenaje histórico, evocando la entrega de una medalla de Lafayette a Simón Bolívar hace dos siglos.

La escena, sin embargo, fue interpretada por analistas y seguidores como un intento de la dirigente por reforzar su legitimidad ante Trump, quien en los últimos días había mostrado reservas sobre su papel como potencial líder en Venezuela.

Para muchos, la entrega del galardón buscaba contrarrestar la percepción de que el presidente estadounidense se resintió por no haber obtenido el Nobel, mientras Machado sí lo logró.

Tremendo.



María Corina explica su gesto de entregarle la medalla del Nobel de la Paz a Trump:



Le dijo al presidente que hace 200 años, el general Lafayette entregó a Simón Bolívar una medalla con la cara del presidente George Washington. Desde entonces, Simón Bolívar nunca la... pic.twitter.com/rY7eLJpSrI — Orlando Avendaño (@OrlvndoA) January 15, 2026

¿Un intento de persuasión?

Machado explicó que el acto simbolizaba el reconocimiento del pueblo venezolano hacia Estados Unidos en su lucha por la libertad.

No obstante, la lectura política fue inmediata: se trató de un movimiento para persuadir a Trump de mantener su respaldo, en un momento en que la Casa Blanca ha dado señales de preferir la cooperación con la presidenta interina chavista, Delcy Rodríguez.

🇺🇸🇻🇪 | LO ÚLTIMO: Trump sobre Delcy Rodríguez:



"Tuvimos una larga llamada con ella hoy. Es una persona estupenda. Nos estamos llevando muy bien con Venezuela". pic.twitter.com/hX1Nb4lGRr — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 14, 2026

Trump negó que evaluación se debiera al Nobel

El mandatario había negado previamente que su distancia con Machado se debiera al Nobel. Según señaló, la razón es "realista": considera que la opositora carece del apoyo suficiente dentro de Venezuela. Insistió en que su evaluación responde a la falta de respaldo popular y no a cuestiones personales relacionadas al Nobel.

#AHORA | Donald Trump sobre el Nobel de la Paz de María Corina:



"Quien ganó me llamó. Me dijo que lo está aceptando en mi honor, porque lo merezco. Fue una cosa muy linda de decir. Ella es muy buena. La he estado ayudando. Ellos necesitan mucha ayuda en Venezuela". pic.twitter.com/QyqPXo9X15 — Orlando Avendaño (@OrlvndoA) October 10, 2025

El límite del Nobel

Cabe recordar que el Instituto Nobel ya había aclarado que el premio no puede ser transferido ni cedido a otra persona. Por ello, lo ocurrido en la Casa Blanca no constituye un acto oficial de entrega, sino un gesto simbólico. La medalla sigue siendo propiedad de Machado, aunque ella la haya presentado como obsequio.

La revelación se produce en medio de un pulso por el liderazgo opositor en Venezuela. Mientras Machado busca consolidar su papel como referente internacional, Trump ha mostrado simpatía hacia Rodríguez por su disposición a cooperar con Washington en temas energéticos y de liberación de presos.

El gesto, por tanto, se lee como un intento de reposicionar a Machado en la agenda estadounidense, la cual denotaría una marcada fragilidad. Aunque el gesto evocó un episodio histórico, la postura oficial de Washington sigue siendo la misma, poniendo en evidencia la tensión entre el reconocimiento internacional y la realidad política venezolana.