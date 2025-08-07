¡De película! Taxista engaña a delincuentes armados fingiendo infarto y se salva del asalto

07/08/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Lo que empezó como un viaje común terminó siendo una escena digna de película. En Brasil, un taxista que llevaba a dos pasajeros sospechó que algo raro pasaba, y no se equivocó: eran delincuentes armados que querían asaltarlo. En segundos, se las ingenió fingiendo un infarto y así salvarse del robo.

Taxista engaña a delincuentes armados

Lo que pintaba como un viaje de taxi cualquiera terminó siendo digno de una peli. Dos pasajeros, que en verdad eran ladrones, se subieron al carro con la intención de robarle el carro al conductor.

Sin embargo, el conductor fue más vivo. Se dio cuenta de que algo andaba mal, notó las actitudes sospechosas de los supuestos clientes y, con una astucia increíble, se les adelantó: fingió tener una emergencia médica. Con esa sangre fría y rapidez mental, logró evitar el robo.

La cámara del carro registró toda la escena. En el video se ve cómo el conductor comienza a simular convulsiones, respirar con dificultad y hacer movimientos extraños al volante. Lo hizo tan creíble que los presuntos asaltantes se desorientaron y terminaron bajándose del vehículo para huir sin cometer el robo.

El conductor, de quien no se ha dicho el nombre por seguridad, está bien y aliviado luego de haberse salvado del asalto con una reacción rápida que descolocó por completo a los delincuentes y evitó que la cosa termine peor.

Por su parte, las autoridades brasileñas ya tienen en su poder el material audiovisual. Aunque aún no se han confirmado capturas, la policía informó que están utilizando las imágenes para identificar a los sospechosos.

Reacciones en redes sociales

Por ahora no se ha confirmado si el video es real, pues hay quienes piensan que fue grabado solo para generar clics. Varios usuarios notaron que la cámara se ve demasiado evidente y que la iluminación no es la típica que traen los carros.

Sin embargo, el video no tardó en llegar a redes sociales, donde miles de usuarios lo compartieron y comentaron. En plataformas como Facebook y X (antes Twitter), las reacciones no se hicieron esperar. Frases como "esa actuación le salvó la vida" o "merece un Oscar" se repitieron una y otra vez.

El video del taxista fingiendo un infarto ya circula en redes sociales y ha sido entregado a la Policía para continuar con las investigaciones. Los delincuentes armados aún no han sido detenidos, pero las autoridades están usando las imágenes para identificarlos.