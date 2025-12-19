Estados Unidos lanzó ofensiva contra Isis en "venganza" por el asesinato de tres compatriotas en Siria

19/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

La emboscada que sufrieron las tropas de los Estados Unidos el último fin de semana en Siria que acabó con la vida de tres personas, tuvo una respuesta por parte de Estados Unidos. A modo de venganza, la potencia norteamericana lanzó este viernes 19 de diciembre una ofensiva aérea contra posiciones de Isis o Estado Islámico.

Lo confirmó secretario de Guerra

El New York Times, citando a un funcionario del gobierno estadounidense anónimo, informó sobre este ataque, sin embargo, una voz autorizada lo confirmó más tarde. Pete Hegseth, secretario de Guerra, realizó una publicación en su cuenta de X en el que confirmaba la operación en respuesta a lo ocurrido el pasado 13 de diciembre.

"Hoy temprano, las fuerzas estadounidenses comenzaron la Operación Hawkeye Strike en Siria para eliminar a los combatientes, la infraestructura y los sitios de armas de ISIS en respuesta directa al ataque a las fuerzas estadounidenses que ocurrió el 13 de diciembre en Palmira, Siria", indica parte de su post.

Earlier today, U.S. forces commenced OPERATION HAWKEYE STRIKE in Syria to eliminate ISIS fighters, infrastructure, and weapons sites in direct response to the attack on U.S. forces that occurred on December 13th in Palmyra, Syria.



This is not the beginning of a war — it is a... — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) December 19, 2025

Según el también mayor de la Guardia Nacional del Ejército estadounidense, este acto no corresponde al inicio de una guerra contra el Estado Islámico (Isis en inglés). "Es una declaración de venganza", expresó, asegurando que la administración de Donald Trump no dejará de velar por la seguridad de su país.

"Como dijimos inmediatamente después del salvaje ataque, si atacas a estadounidenses, en cualquier parte del mundo, pasarás el resto de tu breve y ansiosa vida sabiendo que Estados Unidos te cazará, te encontrará y te matará sin piedad", cerró su mensaje.

Las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos lanzaron esta noche la "Operación Ataque Hawkeye" en el norte y centro de Siria, y hasta el momento se han llevado a cabo ataques en docenas de sitios militares directamente vinculados o afiliados con el Estado Islámico (ISIS), en... pic.twitter.com/1buGFS79pY — Alerta Noticias UKR 24 (@UKR_token) December 19, 2025

Represalias habían sido anunciadas

Tras el ataque que un presunto integrante de Isis perpetró, emboscando a un grupo de soldados, matando a dos de ellos y a un intérprete civil, el gobierno estadounidense advirtió que habría reacción. El sujeto fue abatido, sin embargo, no llegó a adjudicarse el mencionado acto.

CNN recogió declaraciones del Ministerio del Interior de Siria en las que señalan que el hombre señalado de ejecutar la emboscada pertenecía al servicio de Seguridad Interna sirio. Para el mismo medio, funcionarios de ambos países reconocieron que los vínculos del atacante con el grupo terrorista no estaban del todo claro.

Por la muerte de tres de sus ciudadanos, Estados Unidos lanzó una ofensiva contra posiciones del Estado Islámico (Isis) en Siria. Con varios ataques aéreos tomó venganza, tal como lo confirmó Pete Hegseth, secretario de Guerra estadounidense, en una publicación subida a su cuenta oficial de X.