RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Mundo
Destruyó varias posiciones

Estados Unidos lanzó ofensiva contra Isis en "venganza" por el asesinato de tres compatriotas en Siria

Con una ofensiva aérea, Estados Unidos atacó varias posiciones de Isis o el Estado Islámico en Siria. Secretario de Guerra confirmó que fue para vengar la muerte de tres compatriotas en una emboscada.

Estados Unidos atacó varias posiciones de Isis en Siria.
Estados Unidos atacó varias posiciones de Isis en Siria. (Composición Exitosa)

19/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 19/12/2025

Síguenos en Google News Google News

La emboscada que sufrieron las tropas de los Estados Unidos el último fin de semana en Siria que acabó con la vida de tres personas, tuvo una respuesta por parte de Estados Unidos. A modo de venganza, la potencia norteamericana lanzó este viernes 19 de diciembre una ofensiva aérea contra posiciones de Isis o Estado Islámico.

Lo confirmó secretario de Guerra

El New York Times, citando a un funcionario del gobierno estadounidense anónimo, informó sobre este ataque, sin embargo, una voz autorizada lo confirmó más tarde. Pete Hegseth, secretario de Guerra, realizó una publicación en su cuenta de X en el que confirmaba la operación en respuesta a lo ocurrido el pasado 13 de diciembre.

"Hoy temprano, las fuerzas estadounidenses comenzaron la Operación Hawkeye Strike en Siria para eliminar a los combatientes, la infraestructura y los sitios de armas de ISIS en respuesta directa al ataque a las fuerzas estadounidenses que ocurrió el 13 de diciembre en Palmira, Siria", indica parte de su post.

Según el también mayor de la Guardia Nacional del Ejército estadounidense, este acto no corresponde al inicio de una guerra contra el Estado Islámico (Isis en inglés). "Es una declaración de venganza", expresó, asegurando que la administración de Donald Trump no dejará de velar por la seguridad de su país.

Lula da Silva se ofreció como mediador para resolver tensión entre Estados Unidos y Venezuela
Lee también

Lula da Silva se ofreció como mediador para resolver tensión entre Estados Unidos y Venezuela

"Como dijimos inmediatamente después del salvaje ataque, si atacas a estadounidenses, en cualquier parte del mundo, pasarás el resto de tu breve y ansiosa vida sabiendo que Estados Unidos te cazará, te encontrará y te matará sin piedad", cerró su mensaje.

Represalias habían sido anunciadas

Tras el ataque que un presunto integrante de Isis perpetró, emboscando a un grupo de soldados, matando a dos de ellos y a un intérprete civil, el gobierno estadounidense advirtió que habría reacción. El sujeto fue abatido, sin embargo, no llegó a adjudicarse el mencionado acto.

Gustavo Petro llama "dictador" a Nicolás Maduro en medio de tensión entre Venezuela y Estados Unidos
Lee también

Gustavo Petro llama "dictador" a Nicolás Maduro en medio de tensión entre Venezuela y Estados Unidos

CNN recogió declaraciones del Ministerio del Interior de Siria en las que señalan que el hombre señalado de ejecutar la emboscada pertenecía al servicio de Seguridad Interna sirio. Para el mismo medio, funcionarios de ambos países reconocieron que los vínculos del atacante con el grupo terrorista no estaban del todo claro.

Por la muerte de tres de sus ciudadanos, Estados Unidos lanzó una ofensiva contra posiciones del Estado Islámico (Isis) en Siria. Con varios ataques aéreos tomó venganza, tal como lo confirmó Pete Hegseth, secretario de Guerra estadounidense, en una publicación subida a su cuenta oficial de X.

Temas relacionados Estado Islámico Estados Unidos ISIS Siria Venganza

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA