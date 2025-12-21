María Corina Machado reconoce respaldo de Perú y otros países que exigen democracia en Venezuela

21/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Este sábado, 6 países de la región latinoamericana suscribieron una declaración en la que instaban al régimen de Nicolás Maduro a restablecer el sistema democrático en Venezuela frente a la crisis migratoria y humanitaria en aumento dentro de dicho país.

Este evento tuvo lugar en la cumbre del Mercosur celebrada en Foz de Iguazú, del cual Venezuela está suspendida de participar por el Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático, que exige la preservación de un sistema respetuoso de los derechos humanos dentro de los países miembros.

El pronunciamiento de los seis países (Perú, Argentina, Paraguay, Panamá, Bolivia y Ecuador) se sustenta bajo los recientes reportes de organismos adjuntos a las Naciones Unidas,que advierten la continua detención arbitraria y desapariciones forzadas de opositores a la dictadura chavista en territorio caribeños.

📄Comunicado Conjunto: Los Gobiernos de 🇦🇷🇵🇾🇵🇦🇧🇴🇪🇨🇵🇪 expresan su profunda preocupación por la crisis humanitaria y migratoria en Venezuela, exhortando a la liberación inmediata de las personas detenidas arbitrariamente.



👉https://t.co/rwzN1g7PSp pic.twitter.com/xUDn9HE0XI — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) December 20, 2025

"América Latina acompaña la lucha justa"

En ese sentido, la galardonada Nobel de la Paz, María Corina Machado, a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter) saludó la iniciativa de los países que suscribieron la misiva conjunta, haciendo énfasis en la importancia de visibilizar las detenciones arbitrarias de corte político, además de exhortar la "liberación de los casi mil presos políticos".

En nombre de los venezolanos, agradecemos a los gobiernos de Argentina, Paraguay, Panamá, Bolivia, Ecuador y Perú por manifestar con firmeza su compromiso con la democracia y los derechos humanos en nuestro país, y por exigir el fin de las detenciones arbitrarias y la liberación...

Machado, quien tuvo que seguir un plan de salida secreto desde Venezuela a la ciudad de Oslo para recibir el Nobel a la Paz, refleja la situación de toda una comunidad que diariamente se ve asediada por la dictadura que continúa encarcelando a sus opositores.

Tal fue el caso de Alfredo Díaz Figueroa, exgobernador del estado Nueva Esparta y líder opositor al chavismo, quien el domingo 7 de diciembre perdió la vida encerrado en un calabozo, donde permanecía desde hace un año.

Una marcada diferencia política

Sin embargo, pese a la evidencia, reportes, testimonios de miles de venezolanos que huyen del país caribeño y, ahora, este acuerdo multinacional que exhorta un nuevo rumbo para Venezuela, Brasil y Uruguay no firmaron el texto, evitando cualquier referencia a la situación descrita y a las recientes intervenciones militares de los Estados Unidos en el Caribe y adoptando un tono más moderado.

La declaración conjunta marca un hito simbólico en la presión regional hacia el régimen de Nicolás Maduro. El respaldo de Machado refuerza la legitimidad de este llamado internacional. Sin embargo, la ausencia de Brasil y Uruguay en la firma revela las fracturas políticas dentro del bloque y la dificultad de alcanzar una postura unánime frente a la dictadura chavista.