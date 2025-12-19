Ucrania y Estados Unidos inician nueva ronda de negociaciones para poner fin a la guerra con Rusia

19/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Una nueva ronda de negociaciones por parte de representantes de Kiev y Washington sostendrán una reunión este viernes 19 de diciembre en Estados Unidos para ponerle un fin a la guerra desatada con Rusia.

Ucrania y Estados Unidos se reúnen nuevamente

En Miami, el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y de Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, y el jefe del Estado Mayor ucraniano, Andri Gnatov, se reunirán en el país norteamericano para iniciar una nueva ronda de negociaciones.

"Hoy en EE.UU. comenzamos junto con el teniente general Andri Gnatov una nueva ronda de consultas con la parte estadounidense", indicó Umerov a través de su canal de Telegram.

En tal reunión de contactos se contarán con mediadores de Estados Unidos así como diplomáticos europeos para contribuir a una solución que ponga fin a la guerra desatada entre Ucrania y Rusia. Los principales socios europeos de Kiev se hicieron presentes tras invitación del gobierno estadounidense.

La reunión se celebraría en Miami en la residencia de uno de los mediadores estadounidenses, Steve Witkoff. Adicionalmente, durante el fin de semana, el funcionario ruso, Kiril Dmitriev, se juntaría con representantes del presidente estadounidense Donald Trump.

En esta reunión se da la inclusión directa de funcionarios europeos, que si bien sí han sido incluidos en anteriores gestiones, esta vez han sido netamente confirmados en el pacto.

Durante el pasado 15 de diciembre, Volodímir Zelenski, se reunió con Witkoff y Jared Kushner, dos funcionarios estadounidenses, para avanzar sobre un plan de 20 puntos promovidos por Estados Unidos para dar el alto al fuego en Ucrania.

Putin responsabiliza a Ucrania

Esta nueva ronda de negociaciones forma parte de una coordinación entre diversas naciones tras las declaraciones del presidente de Rusia, Vladimir Putin, quien ha indicado que el fin del conflicto depende enteramente de la decisión de Ucrania.

Además, negó su responsabilidad respecto al inicio del conflicto y señaló que sus "tropas avanzan en toda la línea de contacto" y que antes de fin del 2025 "veremos nuevos éxitos".

"Seguimos recibiendo propuestas para poner fin a las hostilidades aquí, allá y allá, y las tropas ucranianas se retirarán de los territorios que ocupan. Entonces, cesarán los combates. Si no se retiran, lo lograremos por la fuerza de las armas", manifestó el mandatario ruso.

Ucrania y Estados Unidos iniciaron una nueva ronda de negociaciones para poner fin a la guerra con Rusia en medio de especulaciones de un plan de paz que estaría planificando el país norteamericano.