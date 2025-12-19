Taiwán: Sujeto asesina a 4 personas en un ataque con bombas de humo y cuchillo en pleno centro de Taipéi

19/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

La capital de Taiwán vivió una jornada de terror este viernes, cuando un hombre armado con cuchillo y bombas de humo atacó a transeúntes en zonas concurridas de Taipéi, dejando al menos 4 muertos y seis hospitalizados. El agresor, identificado como Chang Wen (27), se quitó la vida al lanzarse desde un edificio mientras era perseguido por la policía.

El episodio comenzó cerca de las 17:24 hora local, en la Estación Central de Taipéi, donde el atacante lanzó bombas de humo para impedir el funcionamiento normal del servicio ferroviario. Luego de ello, el agresor se dirigió hacia una zona comercial próxima, donde acuchilló y agredió indiscriminadamente a pasajeros y peatones en la calle.

Posteriormente se dirigió hacia la tienda departamental Eslite Spectrum Nanxi, donde continuó con los ataques en distintos pisos del local. Testigos relataron escenas de pánico, con personas huyendo y otras heridas en el cuello y el rostro.

pic.twitter.com/Rbbe8s5f1j ÚLTIMA HORA: (contiene escenas fuertes )Tres muertos y cinco heridos tras un ataque con cuchillo en el centro de Taipei, Taiwán, tras detonar bombas de humo en la principal estación de trenes — Reuters — Cesar Lopez (@Alcesarlosuyo) December 19, 2025

Las autoridades confirmaron que entre las víctimas fatales se encuentra un hombre de 57 años que intentó detener al agresor, otro que sufrió un paro cardíaco tras la inhalación de humo y un tercero que no resistió pese a los intentos de reanimación en el Hospital de la Universidad Nacional de Taiwán.

Se conoció además que el agresor tenía una orden de arresto por incumplimiento de la ley de servicio militar obligatorio, tras no asistir a un entrenamiento de reserva en noviembre de 2024 ni notificar su cambio de residencia. Además, en transmisiones previas en redes sociales había mostrado signos de descontento con las autoridades.

🇹🇼 • Taiwán • El atacante, entre los 3 muertos en el ATAQUE MASIVO CON ARMAS BLANCAS en Taipei, 'se suicidó saltando' — TVBS World Taiwan



El sospechoso, identificado como un hombre de 27 años con el apellido 'Chang', era buscado por 'evasión del servicio militar'. pic.twitter.com/s9RF4uZ8ox — ☩ 𝓒𝓻𝓾𝔁 𝓥𝓲𝓷𝓬𝓲𝓽 ✠ ❤️🌹 (@CruxVincit) December 19, 2025

Contexto agravante

El ataque ocurre en un momento de alta sensibilidad para la isla, marcada por tensiones políticas y un clima de inseguridad creciente. El presidente Lai Ching-te anunció medidas reforzadas de seguridad en estaciones de tren y centros de transporte, mientras el primer ministro Cho Jung-tai ordenó elevar la vigilancia en espacios públicos.

La situación recuerda la vulnerabilidad de las ciudades ante ataques sorpresivos y la necesidad de protocolos más estrictos. En un país que se prepara para las celebraciones de fin de año, el hecho genera preocupación sobre la capacidad de respuesta frente a amenazas internas.

El ataque en Taipéi deja al descubierto la fragilidad de la seguridad urbana y la amenaza que representan individuos armados en espacios públicos. Con tres muertos y varios heridos, el incidente marca un duro golpe para Taiwán en vísperas de las celebraciones de fin de año.