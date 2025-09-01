Director general de Nestlé fue despedido por sostener una relación sentimental oculta con una subordinada

01/09/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Este lunes 1 de setiembre se conoció que Nestlé, empresa líder en alimentación a nivel mundial, despidió a una figura importante de su estructura corporativa. El motivo es que su director ejecutivo mantuvo una relación oculta con una subordinada directa, razón por la que la gigante suiza lo cesó de sus funciones.

¿Quién es el CEO despedido?

Se trata de Laurent Freixe, quien hasta el último domingo se desempeñaba como director general y que no continuará en la firma helvética. Así lo hizo saber la compañía con un comunicado, en el que también anuncia a la persona que asumirá su cargo a partir de la fecha.

"El Consejo de Administración de Nestlé anuncia hoy que Philipp Navratil ha sido nombrado Director General de Nestlé, SA, tras el despido de Laurent Freixe con efecto inmediato. La salida de Laurent Freixe se produce tras una investigación sobre una relación sentimental no revelada con una subordinada directa", manifiesta el escrito.

Comunicado de prensa de Nestlé sobre la salida de Freixe.

De acuerdo a lo que manifiesta la empresa multinacional con sede en Vevey, el ex directivo infringió las normas de conducta internas y por tal motivo, se decidió su salida. Freixe, de 63 años, trabajaba para Nestlé como director ejecutivo desde setiembre del 2024.

"Infringió el Código de Conducta Empresarial. En consonancia con las mejores prácticas de gobierno corporativo, el Consejo de Administración ordenó una investigación supervisada por el presidente Paul Bulcke y el director independiente principal Pablo Isla, con el apoyo de un asesor legal externo independiente", indica.

Presidente de Nestlé se pronunció

En el mismo pronunciamiento, la cabeza de la firma suiza sostiene que la decisión fue la necesaria, para hacer respetar los valores corporativos. No dejó de agradecer a Freixe por el tiempo que estuvo en el cargo y que ayudó a que la firma siga siendo una de las más importantes en su rubro.

"Esta fue una decisión necesaria. Los valores y la gobernanza de Nestlé son pilares sólidos de nuestra empresa. Agradezco a Laurent sus años de servicio en Nestlé", señaló Bulcke.

Por el nombramiento, Philipp Navratil agradeció la confianza puesta en él. "Me honra la confianza que el Consejo de Administración ha depositado en mí y es un privilegio asumir la responsabilidad de liderar a Nestlé hacia el futuro".

De esta forma, Nestlé despidió a su CEO por infringir las normas de buena conducta, al sostener una relación oculta con una subordinada directa. La empresa suiza anunció su reemplazo en un comunicado de prensa.