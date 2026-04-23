Trump amenaza con atacar a toda embarcación que mine el estrecho de Ormuz: "No vacilaremos"

23/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó a su Marina de Guerra a destruir a toda embarcación que coloque minas en el estrecho de Ormuz, un canal marítimo crucial para el transporte de hidrocarburos en el mundo.

"He ordenado a la Marina de Estados Unidos disparar y destruir cualquier barco, por pequeño que sea... que esté colocando minas en las aguas del estrecho de Ormuz. No vacilaremos", escribió el mandatario en su perfil de Truth Social.

En el mismo mensaje, el jefe de la Casa Blanca señaló que sus fuerzas militares ya se encuentran realizando sus labores en dicho terreno, pero a una intensidad tres veces mayor.

"Además, nuestros dragaminas están despejando el estrecho en este preciso momento. Por la presente, ordeno que continúen esas labores, ¡pero a una intensidad tres veces mayor!", sostuvo.

"He ordenado a la Marina de Estados Unidos disparar y destruir cualquier barco". Foto: captura de pantalla

Breve cronología del conflicto entre EE.UU. e Irán

El reciente recrudecimiento del conflicto entre Estados Unidos e Irán alcanzó su punto más crítico el 13 de abril de 2026, cuando el presidente Donald Trump ordenó un bloqueo naval total sobre la costa iraní para presionar su economía.

En represalia, Irán declaró el cierre oficial del estrecho de Ormuz el 18 de abril, reforzando su control mediante el sembrado de minas marinas y el despliegue de lanchas rápidas.

A pesar del intento de negociaciones entre Washington y Teherán, el conflicto ha alcanzado a un nuevo punto crítico desde el 22 de abril, cuando se informó acerca de la detención y la captura a dos buques comerciales por parte de la Guardia Revolucionaria de Irán.

Como respuesta, Estados Unidos ha autorizado a su Armada a "disparar a matar" contra cualquier embarcación, sea iraní o no, que intente colocar minas en este importante canal de comercio marítimo.

Donald Trump señala 'grietas' en Irán

El presidente de EE.UU., Donald Trump, se ha mostrado seguro de su liderazgo en el conflicto, refiriendo que existen divisiones internas entre la cúpula política de Irán. Según indica, la división se produce entre un sector "duro, que afirma que están "perdiendo el campo de batalla", y un sector "moderado", que se encuentra ganando respeto.

"Irán está teniendo muchas dificultades para averiguar quién es su líder. ¡Simplemente no lo saben!", escribió.

En conclusión, el presidente de EE.UU. ha ordenado a sus fuerzas militares a atacar a toda embarcación sospechosa de colocar minas en este importante canal de comercio.