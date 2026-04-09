Melania Trump niega relación con Jeffrey Epstein y lo llama "despreciable" desde la Casa Blanca

09/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, salió al frente desde la Casa Blanca para realizar declaraciones extraordinarias sobre el fallecido Jeffrey Epstein. Además de negar cualquier vínculo, aclaró sus correos electrónicos con la cómplice del criminal.

Melania Trump alega intentos de difamación en su contra

Tras los rumores que la vinculan con el condenado pederasta, quien falleció en 2019, la esposa del presidente estadounidense Donald Trump realizó una aparición poco frecuente para distanciarse de Epstein y exhortar a indagar en más testigos de víctimas.

En una inesperada presentación, calificó de "mentiras" estas afirmaciones que circulan y aseguró que "deben terminar hoy", rechazando el intento de ciertas personas de "difamar mi reputación".

"Numerosas imágenes y declaraciones falsas sobre Epstein y yo han estado circulando en las redes sociales desde hace años. Tengan cuidado con lo que creen: estas imágenes e historias son completamente falsas", declaró con firmeza.

La primera dama de Washington se refirió, precisamente, a los correos electrónicos que mantuvo con la cómplice de Epstein, Ghislaine Maxwell, quien cumple una condena de 20 años de cárcel por tráfico sexual de menores y conspiración.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | Melania Trump negó haber tenido algún tipo de relación con Jeffrey Epstein, tras versiones que la vinculaban con el fallecido empresario. La ex primera dama rechazó las afirmaciones y aseguró que no existe ningún nexo entre ambos.



📻 95.5 FM

📡... pic.twitter.com/LOyUPuv54b — Exitosa Noticias (@exitosape) April 9, 2026

Melania explicó que estas comunicaciones se trataron de una "correspondencia casual" a raíz de su "respuesta educada" y trivial al correo que le envió la sentenciada hace varios años atrás, restándole importancia a estos mensajes.

Asimismo, negó haber sido víctima de Epstein ni que este le haya presentado a su esposo Donald Trump. "Conocí a mi marido por casualidad en una fiesta en Nueva York en 1998", aseguró.

"Nunca he sido amiga de Epstein. Donald y yo éramos invitados a las mismas fiestas de Epstein de vez en cuando, ya que la superposición en los círculos sociales es común en Nueva York y Palm Beach. Para ser clara, nunca tuve ninguna relación ni con él ni con su cómplice, (Ghislaine) Maxwell", señaló.

La exmodelo de origen esloveno agregó que tampoco tuvo conocimiento en ningún momento del "abuso de Epstein hacia sus víctimas". Descartó haber subido al avión del difunto criminal, así como también haber visitado su isla privada.

"Nunca he sido acusada ni condenada legalmente por ningún delito en relación con la trata sexual, el abuso de menores y otros comportamientos repulsivos de Epstein", mencionó en su discurso.

Trump suspende ataque anunciado contra Irán

Luego de intensas negociaciones diplomáticas con líderes de Pakistán y con representantes de Teherán, el presidente de EE.UU. anunció oficialmente que aplazará por dos semanas el ultimátum dirigido a Irán.

La decisión llega después de que Trump advirtiera que, de persistir los ataques atribuidos a fuerzas iraníes y el bloqueo del Estrecho de Ormuz, "toda una civilización moriría esta noche", frase que generó alarma internacional.

"Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás. No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá", afirmaba.

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, descartó cualquier vínculo con el pederasta Jeffrey Epstein.