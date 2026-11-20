20/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Luego de coincidir con sus homólogos de Rusia y China en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC 2026) en Shenzhen, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes ante periodistas en la Casa Blanca que el mandatario ruso, Vladimir Putin, le transmitió su voluntad de poner fin a la guerra en Ucrania por la vía diplomática.

Las declaraciones se produjeron después de que ambos líderes sostuvieran contactos bilaterales y participaran junto al presidente chino, Xi Jinping, en una inédita reunión trilateral en territorio asiático.

"[Putin] claramente expresó su deseo de que la guerra entre Rusia y Ucrania termine por medios diplomáticos. [...] Quiere que esto se resuelva", aseguró el mandatario.

Trump sostuvo además que mantiene "relaciones fantásticas con Putin" y expresó su optimismo respecto a la posibilidad de alcanzar pronto un entendimiento, aunque apuntó que el principal escollo sigue siendo la profunda enemistad personal y política entre Putin y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Presión diplomática y ofensiva militar en paralelo

Las palabras de Trump llegan en un momento de fuerte contraste entre las gestiones diplomáticas y la escalada en el terreno militar, con la administración estadounidense comunicando a representantes europeos y ucranianos su intención de impulsar un acuerdo de paz a inicios de enero, antes de que los demócratas asuman el control del Congreso en Washington.

TRUMP DICE QUE PUTIN LE "EXPRESÓ SU DESEO" DE TERMINAR LA GUERRA DE UCRANIA



El presidente de Estados Unidos afirmó que su par ruso le expresó su intención de buscar una solución diplomática al conflicto, tras la cumbre que mantuvieron con Xi Jinping en China. Según Financial... pic.twitter.com/co0jrO0ReB — Clarín (@clarincom) November 20, 2026

En paralelo, el propio Putin afirmó en China que Rusia había aceptado un compromiso planteado previamente por Estados Unidos en Anchorage y advirtió que a Ucrania y a sus aliados europeos les convendría aceptarlo ahora antes de enfrentar condiciones más duras.

Sin embargo, el anuncio de apertura al diálogo coincidió con una nueva oleada de ataques rusos con más de un centenar de misiles y cientos de drones contra Kiev y otras regiones ucranianas en represalia por el golpe al puente de Crimea, ofensiva que dejó víctimas civiles y severos daños en infraestructura energética.

🚨 Un dron ruso fue lanzado contra edificios en Kiev, Ucrania, durante un ataque que se prolongó por varias horas, de acuerdo con el medio Kyiv Independent.



Imágenes difundidas en redes sociales el jueves 19 de noviembre muestran el momento en que el dispositivo impacta contra... pic.twitter.com/3OScrIFr4U — EL IMPARCIAL (@elimparcialcom) November 20, 2026

Balance trilateral: un consenso para evitar el riesgo nuclear

Más allá de la guerra en Ucrania, Trump repasó los alcances de la declaración conjunta adoptada junto a Xi Jinping y Putin en Shenzhen. El mandatario reconoció que avanzar hacia un desarme nuclear efectivo resulta complejo cuando las potencias compiten por mantener ventaja estratégica, pero destacó el consenso en torno a evitar una escalada atómica.

Las declaraciones de Donald Trump refuerzan la apuesta de la Casa Blanca por acelerar una salida negociada entre Rusia y Ucrania tras el encuentro con Vladimir Putin en APEC 2026. No obstante, la distancia entre las exigencias de Moscú y Kiev, sumada a la persistencia de los bombardeos sobre territorio ucraniano, mantiene bajo incertidumbre la viabilidad real de un acuerdo en el corto plazo.