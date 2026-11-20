20/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 20/11/2026
Luego de coincidir con sus homólogos de Rusia y China en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC 2026) en Shenzhen, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes ante periodistas en la Casa Blanca que el mandatario ruso, Vladimir Putin, le transmitió su voluntad de poner fin a la guerra en Ucrania por la vía diplomática.
Las declaraciones se produjeron después de que ambos líderes sostuvieran contactos bilaterales y participaran junto al presidente chino, Xi Jinping, en una inédita reunión trilateral en territorio asiático.
"[Putin] claramente expresó su deseo de que la guerra entre Rusia y Ucrania termine por medios diplomáticos. [...] Quiere que esto se resuelva", aseguró el mandatario.
Trump sostuvo además que mantiene "relaciones fantásticas con Putin" y expresó su optimismo respecto a la posibilidad de alcanzar pronto un entendimiento, aunque apuntó que el principal escollo sigue siendo la profunda enemistad personal y política entre Putin y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.
Presión diplomática y ofensiva militar en paralelo
Las palabras de Trump llegan en un momento de fuerte contraste entre las gestiones diplomáticas y la escalada en el terreno militar, con la administración estadounidense comunicando a representantes europeos y ucranianos su intención de impulsar un acuerdo de paz a inicios de enero, antes de que los demócratas asuman el control del Congreso en Washington.
En paralelo, el propio Putin afirmó en China que Rusia había aceptado un compromiso planteado previamente por Estados Unidos en Anchorage y advirtió que a Ucrania y a sus aliados europeos les convendría aceptarlo ahora antes de enfrentar condiciones más duras.
Sin embargo, el anuncio de apertura al diálogo coincidió con una nueva oleada de ataques rusos con más de un centenar de misiles y cientos de drones contra Kiev y otras regiones ucranianas en represalia por el golpe al puente de Crimea, ofensiva que dejó víctimas civiles y severos daños en infraestructura energética.
Balance trilateral: un consenso para evitar el riesgo nuclear
Más allá de la guerra en Ucrania, Trump repasó los alcances de la declaración conjunta adoptada junto a Xi Jinping y Putin en Shenzhen. El mandatario reconoció que avanzar hacia un desarme nuclear efectivo resulta complejo cuando las potencias compiten por mantener ventaja estratégica, pero destacó el consenso en torno a evitar una escalada atómica.
Las declaraciones de Donald Trump refuerzan la apuesta de la Casa Blanca por acelerar una salida negociada entre Rusia y Ucrania tras el encuentro con Vladimir Putin en APEC 2026. No obstante, la distancia entre las exigencias de Moscú y Kiev, sumada a la persistencia de los bombardeos sobre territorio ucraniano, mantiene bajo incertidumbre la viabilidad real de un acuerdo en el corto plazo.