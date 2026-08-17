Brote de ébola: República del Congo supera récord de muertes y se convierte en el más letal de su historia

17/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El brote de ébola en la República Democrática del Congo ya dejó 2.325 muertos y 4.945 casos confirmados, según los últimos datos oficiales. La cifra supera el registro de 2018-2020 y convierte al actual brote en el más mortífero de la historia del país africano.

El brote supera el récord anterior

Según información de Reuters, el brote fue declarado el 15 de mayo y está causado por la cepa Bundibugyo del virus del ébola. Esta variante no cuenta actualmente con vacunas ni tratamientos aprobados, mientras las autoridades enfrentan dificultades para detectar los casos y atenderlos de manera oportuna.

La cifra de fallecidos alcanzó 2.325 personas hasta el 16 de agosto, por encima de las 2.299 muertes registradas durante el brote de 2018-2020. Con ello, la emergencia sanitaria pasó al primer lugar entre los brotes de ébola registrados en territorio congoleño hasta el momento.

La tasa de letalidad llegó al 46%, después de ubicarse cerca del 20% a comienzos de junio. Reuters informó que especialistas relacionan este aumento con las demoras para identificar a los pacientes y brindarles atención, sin atribuirlo a un cambio en la peligrosidad del virus.

El brote corresponde a la cepa Bundibugyo, una variante del ébola diferente de la que protagonizó la gran epidemia de África Occidental entre 2014 y 2016. Para esta cepa todavía no existen vacunas ni tratamientos autorizados, aunque se evalúan alternativas mediante estudios y ensayos clínicos.

Cepa Bundibugyo mantiene la emergencia

La República Democrática del Congo enfrenta así su decimoséptimo brote de ébola. El actual episodio avanzó con rapidez y superó el número de fallecidos registrado durante la emergencia de 2018-2020, considerada hasta ahora la más grave sufrida por el país durante los últimos años registrados.

El brote congoleño ocupa ahora un lugar destacado en el registro mundial. Con 2.325 muertes, se convirtió en el segundo brote de ébola con más fallecidos documentado hasta ahora, detrás de la epidemia de África Occidental, que afectó a Guinea, Liberia y Sierra Leona principalmente.

La epidemia de África Occidental dejó alrededor de 11.300 fallecidos entre 2014 y 2016, una cifra todavía superior a la registrada actualmente en el Congo. Sin embargo, el actual brote congoleño ya superó el récord nacional y mantiene una transmisión que continúa bajo vigilancia sanitaria.

Las autoridades sanitarias enfrentan además problemas de infraestructura, vigilancia insuficiente y dificultades para acceder a determinadas comunidades. Estos factores complican la identificación temprana de los casos y favorecen que algunas personas lleguen tarde a los servicios médicos, aumentando el riesgo de resultados fatales entre pacientes.