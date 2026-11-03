Tragedia en Nepal: colisión de dos helicópteros deja un turista fallecido y otro herido

03/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un accidente aéreo se registró en Nepal, luego que dos helicópteros colisionaron en la región del Everest cuando realizaban maniobras de aterrizaje. De acuerdo con la información de la Autoridad de Aviación Civil, un turista de nacionalidad india falleció, mientras que otro neozelandés resultó herido.

Víctimas de un solo helicóptero

Según la información oficial, el hecho ocurrió a las 08:12 de la mañana (hora local) cuando las aeronaves de ala giratoria se disponían a aterrizar en el helipuerto situado en el distrito de Solukhumbu, cerca del campo base del Everest. El fallecido y el herido iban a bordo del vehículo aéreo propiedad de la empresa Fishtail Air Pvt Ltd.

Por otra parte, el otro helicóptero involucrado no registró víctimas mortales ni heridos de consideración. Luego del accidente, el turista neozelandés y los pilotos, que sufrieron contusiones leves, fueron trasladados en un otra máquina de hélice propiedad de Prabhu Helicopter al Hospital Mediciti en Katmandú.

सोलुखुम्बुको फेरुचे हेलिप्याडमा दुई हेलिकप्टर ठोक्किँदा एक जनाको मृत्यु, ३ जना घाइते https://t.co/mWZaZWfK2G — Nepal Police (@NepalPoliceHQ) November 3, 2026

Las primeras investigaciones señalan que las palas de los rotores de ambos helicópteros chocaron mientras realizaban las maniobras de aproximación y aterrizaje. El siniestro ocurrió en temporada alta de senderismo en Nepal, cuando es común ver a estas aeronaves trasladados a turistas y montañistas para excursiones en la región.

El fallecido fue identificado como Vasanth Kumar Balaramudu, originario de Chennai, India. Su compañero de viaje que resultó herido responde al nombre de Hailesh Krishan Patel, que a pesar de ser natural de Nueva Zelanda es de origen indio.

Accidente llega tras inundaciones

La colisión de estos helicópteros llega en un momento complicado para Nepal, que hace un par de meses vivió inundaciones que dejaron varios fallecidos en su frontera con China, por lo que este acontecimiento representa un golpe para su aviación y al turismo, una de sus principales fuentes de ingresos económicos.

De acuerdo con la ONU, recogiendo datos de la Autoridad Nacional de Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres de este país asiático, as inundaciones de agosto pasado afectaron a más de 84 mil personas, dejando un saldo de 1356 fallecidos y cerca de 4900 que aún figuran como desaparecidos.

Un trágico accidente ocurrió este martes en la región del Everest en Nepal, por la colisión de dos helicópteros que se disponían a aterrizar y que causaron la muerte de un turista de origen indio y un herido neozelandés. Imágenes de cámaras de seguridad mostraron el momento del fatal hecho que viene siendo investigado.