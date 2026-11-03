Tres vagones de mercancías se descarrilan en Barcelona y embisten a una locomotora

03/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Tres vagones de un tren de mercancías se descarrilaron de las vías este martes en Martorell, Barcelona, y terminaron chocando contra una locomotora de Renfe. Los vehículos transportaban cereal. En consecuencia, el maquinista fue llevado a un hospital, donde ya recibió el alta médica.

¿Cómo ocurrió el choque entre los vagones y la locomotora?

El accidente se produjo en la derivación ferroviaria privada de la empresa Cargill, ubicada en Martorell, Barcelona. Los tres vagones de mercadería se desprendieron de la vía, la cual está conectada con la red ferroviaria general, y terminaron desplazándose hasta chocar contra una locomotora de Renfe Mercancías.

Los vagones transportaban cereal e impactaron contra la cabina de una unidad S253. De acuerdo con información de la Cadena SER, la locomotora se encontraba pilotada por su maquinista cuando ocurrió el impacto. Tras ello, el trabajador fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Por otro lado, la empresa Renfe indicó que la locomotora se encontraba realizando una maniobra cuando se produjo el choque. El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) explicó que la vía donde se originó el incidente pertenece a una instalación particular, aunque mantiene conexión con la vía principal.

El maquinista recibió atención médica y luego fue dado de alta. Según medios de España, no se registraron otros heridos en consecuencia del impacto entre los vagones y la locomotora en Barcelona.

(Noticia en desarrollo)