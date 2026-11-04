Estados Unidos: demócratas obtienen mayoría en el Senado y la Cámara de Representantes tras elecciones intermedias

03/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El Partido Demócrata consiguió una victoria histórica en las elecciones intermedias de Estados Unidos al recuperar el control de ambas cámaras del Congreso. Los resultados representan un importante revés para el presidente Donald Trump, quien deberá afrontar los dos últimos años de su mandato con una mayoría opositora en el Poder Legislativo.

Elecciones intermediarias en Estados Unidos

El triunfo demócrata pone fin a dos años de hegemonía republicana en el Capitolio, periodo durante el cual la Casa Blanca contó con escasa resistencia legislativa para impulsar sus decisiones. Ahora, el panorama político estadounidense cambia considerablemente, pues la oposición tendrá mayor capacidad para fiscalizar y cuestionar las iniciativas del mandatario.

Uno de los aspectos más destacados de la jornada electoral fue el avance demócrata en territorios históricamente conservadores. Estados como Texas, Kansas y Carolina del Sur registraron victorias que rompieron décadas de predominio republicano. Estos resultados terminaron inclinando la balanza a favor de la oposición, que consiguió superar las expectativas iniciales sobre la disputa por el Senado.

De acuerdo con el recuento presentado, los demócratas alcanzaron 52 escaños senatoriales frente a los 40 republicanos, con una ganancia neta de seis puestos. Esta mayoría supera los 51 necesarios para controlar la Cámara Alta. Asimismo, las cadenas estadounidenses proyectaron el triunfo opositor en la Cámara de Representantes, donde también consiguió una ventaja electoral.

Entre las victorias más relevantes figuran las de Roy Cooper en Carolina del Norte y Annie Andrews en Carolina del Sur, donde los demócratas no conseguían una victoria de este tipo desde 1998. Además, Jon Ossoff conservó su representación en Georgia y Chris Pappas obtuvo un triunfo en Nuevo Hampshire.

La jornada también dejó resultados importantes fuera del Congreso. Keisha Lance Bottoms conquistó la gobernación de Georgia y se convirtió en la primera mujer negra en ocupar ese cargo en el estado. Su elección se sumó a una noche de avances demócratas en distintos niveles de representación política.

Trump reconoce la derrota republicana

Tras conocerse las proyecciones electorales, Donald Trump reconoció el triunfo de sus adversarios y destacó el desempeño de los candidatos demócratas. Sin embargo, atribuyó parcialmente el resultado a la guerra con Irán, aunque defendió las decisiones de su administración frente a ese conflicto. Horas antes, había asegurado que los republicanos habrían ganado ampliamente si él hubiera participado directamente en la contienda.

Con este resultado, Trump pierde el respaldo legislativo que caracterizó la primera mitad de su mandato. La nueva mayoría demócrata tendrá la posibilidad de ejercer mayor control político sobre la administración, cuestionar sus iniciativas y modificar el desarrollo de la agenda gubernamental durante los próximos dos años.