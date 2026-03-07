Cuba: Decenas de ciudadanos protestan en La Habana y otras regiones por apagón masivo desde hace 3 días

07/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Cuba está enfrentando una dura crisis energética, debido a que hace tres días se reportó una falla en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Ante ello, decenas de ciudadanos salieron a las calles para protestar con cacerolas por la falta de luz y también aprovecharon para rechazar al gobierno comunista.

Reportan protestas en La Habana, Cuba

Hace algunas horas, diversos medios internacionales reportaron que decenas de personas salieron a las calles para protestar por la falta de electricidad que sufren desde hace varios días. Según las primeras informaciones, el barrio de Jesús María, en La Habana, fue donde más se escuchó el reclamo de la ciudadanía.

Personas de todas las edades tomaron las pistas armadas con ollas, sartenes y cucharones, exigiendo que se restablezca la electricidad y también gritando frases como: "abajo el comunismo". Cabe resaltar que también se reportó que la protesta se extiende por varios puntos de la capital y el interior del país.

Recordemos que hace unos días se informó que el apagón masivo dejó sin electricidad a aproximadamente 7 millones de personas, más de dos tercios de la población cubana, incluyendo la capital, La Habana, donde el servicio se volvió intermitente y, en algunos casos, completamente ausente.

🇨🇺 | ÚLTIMA HORA: Protestas ahora mismo en el centro de La Habana, Cuba. pic.twitter.com/IGdspqKPdr — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) March 7, 2026

Crisis energética en Cuba

Millones de cubanos quedaron este miércoles sin suministro eléctrico después de que una falla desconectara el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) en dos tercios del país, informó la estatal Unión Eléctrica (UNE).

El apagón afectó a la isla desde la provincia central de Camagüey hasta Pinar del Río, en el extremo occidental, según la UNE. El problema se originó debido a una avería en la central eléctrica Antonio Guiteras, una de las más grandes de la isla, dijo la empresa de servicios públicos.

La desconexión es la quinta caída parcial (distinta a la caída de todo el sistema eléctrico, de punta a punta) en menos de seis meses y la mayor del año. El hecho, asimismo, refleja el endeble estado del sistema eléctrico en medio de la presión petrolera de Estados Unidos.

Estados Unidos ha cortado en seco el suministro del petróleo venezolano a La Habana y que ha amenazado con imponer aranceles a cualquier país que le suministre crudo, vital para echar a andar su red eléctrica.

De esta manera, la crisis energética en Cuba continúa generando malestar entre la población, que enfrenta prolongados apagones en distintas regiones del país. Las protestas con cacerolas reflejan el descontento ciudadano ante la falta de electricidad y las dificultades que esta situación provoca en la vida diaria de millones de cubanos.