Donald Trump suspende el masivo ataque anunciado contra Irán a poco de vencer su advertencia

07/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Luego de intensas negociaciones diplomáticas con líderes de Pakistán y con representantes de Teherán, el presidente de Estados Unidos anunció oficialmente que aplazará por dos semanas el ultimátum dirigido a Irán.

La decisión llega después de que Trump advirtiera que, de persistir los ataques atribuidos a fuerzas iraníes y el bloqueo del Estrecho de Ormuz, "toda una civilización moriría esta noche", frase que generó alarma internacional y fue interpretada como una amenaza de represalia militar de gran escala. Dicho mensaje fue criticado por su tono apocalíptico, y generó tensión por conocerse el desenlace.

"Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás. No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá", afirmaba.

Pospone ataque tras acuerdo

Sin embargo, horas después, Trump detalló mediante un comunicado oficial a través de su cuenta de Truth Social que tras conversaciones con el primer ministro Shehbaz Sharif y el mariscal de campo Asim Munir, de Pakistán, donde se discutió el cese al fuego contra Irán que iba a darse esta noche, aceptó suspender dicho ataque por dos semanas.

"Será un cese al fuego bilateral. Ya hemos cumplido y superado todos los objetivos militares, y estamos muy avanzados en un acuerdo definitivo de paz con Irán y en Medio Oriente", señaló.

El mandatario agregó que recibió una propuesta de diez puntos desde Irán, la cual considera una base viable para negociar un acuerdo de largo plazo. Mientras tanto, Teherán se encargará de abrir durante ese lapso el estrecho de Ormuz.

La amenaza inicial había sido recibida con preocupación en Naciones Unidas, donde se advirtió sobre el riesgo de una escalada bélica. Irán calificó las declaraciones como "retórica vacía" e incluso realizó cadenas humanas afirmando que sus ciudadanos estarían dispuestos a sacrificarse. En contraste, Israel respaldó la postura firme de Washington, mientras que la Unión Europea pidió moderación y diálogo.

Tensión crece en Medio Oriente

El ultimátum se originó tras una serie de ataques contra bases estadounidenses y el cierre del estrecho de Ormuz. Estos hechos se suman a la tensión en el Golfo Pérsico, donde buques iraníes han interceptado embarcaciones comerciales.

El aplazamiento del ultimátum refleja un giro táctico en la estrategia de Washington: mantener la presión sobre Irán, pero dar espacio a la diplomacia. Sin embargo, la amenaza inicial de "desaparecer una civilización entera" sigue resonando como recordatorio de la magnitud del conflicto y del riesgo de una escalada bélica. El desenlace dependerá de las próximas dos semanas de negociaciones, en un escenario donde la tensión se mantiene al límite.