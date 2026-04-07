Rospigliosi apelará sentencia por difamar a Delia Espinoza y se ratifica: "Está absolutamente fuera de lugar"

07/04/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

A pocos días de las Elecciones 2026, el Poder Judicial dio a conocer el adelanto del fallo contra Fernando Rospigliosi por difamar a Delia Espinoza, condenándolo a nueve meses de prisión suspendida. El titular del Congreso anunció que apelará y se ratificó en lo dicho.

Este martes 7 de abril, la jueza Norma Carbajal encontró culpable de difamación agravada al congresista de Fuerza Popular, quien llamó "aliada del terrorismo y de las economías ilegales" a la flamante decana del Colegio de Abogados de Lima (CAL) en julio del 2025.

El juzgado consideró que las afirmaciones de Rospigliosi no formaron parte de una crítica política legítima, sino de un ataque directo.

En consecuencia, deberá cumplir estrictas reglas de conducta para evitar el ingreso efectivo a un penal, además del pago de una reparación civil de 200 mil soles y una multa de 62 400 soles.

Rospigliosi anuncia apelación y arremete contra jueza

Luego de haberse pronunciado en sus redes sociales despotricando contra el PJ y exhortando a "barrer" su sistema, el también aspirante al Senado brindó declaraciones sobre su situación judicial desde el Parlamento.

Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso, indicó que apelará el fallo tras el adelanto de sentencia de 9 meses de prisión suspendida en su contra por difamar a Delia Espinoza



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Canal N reportó que, con la molestia aun visible, Rospigliosi Capurro anunció que su abogado apelará este fallo "cuando lea la sentencia completa el día 15 de este mes".

Asimismo, criticó que la jueza Carbajal se haya tomado más de "cinco minutos para decir la conclusión", pues, según afirmó, el adelanto no debería durar más que ese lapso. Es por ello que deslizó que esto respondería a una estrategia electoral.

"Usando a la mafia caviar que sigue enquistada en el Poder Judicial, me sancionan y pretenden silenciarme y a todos los que critican a esta mafia enquistada en el sistema judicial. Pero no nos van a callar", señaló.

¿Qué dijo Rospigliosi de Delia Espinoza y por qué fue querellado?

En noviembre del 2025, la exfiscal de la Nación interpuso una querella por difamación agravada al titular del Parlamento por llamarla públicamente "aliada del terrorismo y de las economías ilegales" en una publicación de X.

Asimismo, el congresista de Fuerza Popular utilizó términos como "desquiciada" y "prodelincuente" para referirse a la exfiscal de la Nación.

En ese sentido, la demanda fue admitida a trámite por el PJ el pasado enero, y adelanto del fallo se programó para mañana martes 7 de abril a las 3 de la tarde.

En conclusión, ante el adelanto de sentencia de 9 meses de prisión suspendida en su contra por difamación agravada contra Delia Espinoza, Fernando Rospigliosi aseguró que apelará la decisión.