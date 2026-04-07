BTS en Perú: Reventa de entradas llegan hasta los S/2500 y armys alertan ola de estafas tras agotarse preventa

07/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La preventa de entradas para el esperado concierto de BTS en Lima desató un caos digital que terminó con todos los boletos agotados en tiempo récord, dejando a miles de seguidores con las manos vacías. Ante la alta demanda, los revendedores aparecieron de inmediato en plataformas secundarias, ofreciendo tickets con precios que triplican su valor original. Esta situación ha generado una alerta roja entre los colectivos de fans, quienes buscan proteger a la comunidad de posibles engaños.

Estos precios en el mercado alternativo han llegado hasta los S/2500 en solo horas de haberse cerrado el proceso oficial de compra. Según infobae, usuarios reportaron que, mientras ellos seguían en la fila virtual, en redes sociales ya se ofrecían pases para las zonas más exclusivas. Esto sugiere el uso de herramientas automatizadas por parte de personas ajenas al fandom que solo buscan beneficiarse del entusiasmo a pertenecientes del army.

ARMY se organiza contra los precios abusivos

La reacción de los fans no se hizo no dudó en considerarlo como un abuso económico y un riesgo para la seguridad de los asistentes. El mismo fandom ha iniciado campañas para frenar la compra a terceros y así desincentivar el negocio de la reventa. Existe un miedo real a que las entradas ofrecidas sean falsas o que un mismo código QR sea vendido a varias personas simultáneamente.

Las reventas rondan los S/2500.

Consejos para evitar caer en entradas falsas

Para evitar ser víctimas de estafadores, se ha sugerido no realizar transferencias bancarias a personas desconocidas ni compartir capturas de pantalla de procesos de compra incompletos. Los expertos en ciberseguridad y los fans veteranos insisten en que las plataformas de reventa no se hacen responsables si el boleto es rechazado en la puerta del estadio. La prioridad ahora es mantener la calma y denunciar las cuentas que promuevan precios exorbitantes.

Es fundamental entender que el mercado negro suele inflar los costos de forma artificial durante las primeras horas de furor. Si el colectivo ARMY mantiene su postura de no comprar, los precios de la reventa de entradas podrían bajar ante la falta de demanda. La seguridad de tu dinero y la posibilidad de ver a tus ídolos dependen de seguir únicamente los canales de venta autorizados por la productora del evento.

Finalmente, la lucha contra la reventa de entradas para el concierto de BTS en Perú continúa activa en redes sociales. El objetivo es que ningún fan sea víctima de estafas tras agotarse la preventa, asegurando una experiencia segura para todo el ARMY nacional.