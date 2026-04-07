Voto de confianza dependería de restructuración de Petroperú y está en manos de José Balcázar, según Ilich López

07/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

El tercer vicepresidente del Congreso e integrante de la bancada de Acción Popular, Ilich López, manifestó que el partido político al que pertenece evaluará otorgar el voto de confianza al Gabinete de Luis Arroyo de acuerdo a la posición que tengan respecto a la restructuración de Petroperú.

Confianza depende de posición sobre Petroperú

El próximo jueves 16 de abril, el Congreso recibirá al gabinete encabezado por Luis Arroyo en donde se presentarán sus principales propuestas tras asumir sus cargos el pasado 17 de marzo. En ese sentido, el Ejecutivo indicó que iniciarían con las reuniones de bancada en los próximos días.

Es así que, Ilich López, integrante de la bancada por Acción Popular, indicó que el voto de embestidura podría ser otorgado si se cumple con la restructuración de la empresa estatal, Petroperú.

"¿Qué dice la restructuración? Que se van a cesar a 1600 trabajadores que tienen 80 beneficios sociales, que tienen más de 19 sueldos y que la estructura de esta empresa es muy lenta", indicó.

López indica que entre los cambios se solicitaría "negociar" la salida de trabajadores de esta empresa pagándoles los beneficios que está incluido en el Decreto de Urgencia aprobado el pasado 31 de diciembre por el gobierno de José Jerí. Tras ello se pasaría a una "administración eficiente", según el congresista.

Además, indica que a la nueva administración tiene que se "eminentemente técnica" que brinde con datos exactos "cuánto va a ganar el país administrando". Indicó que si los trabajadores quieren obtener beneficios estos se deben dar "por resultados".

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