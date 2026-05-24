Mundial 2026: Un niño llevó su álbum de la Copa del Mundo al colegio y le robaron la figurita de Lionel Messi

24/05/2026 / Exitosa Noticias / Virales

La fiebre del Mundial 2026 genera gran emoción en los fanáticos del fútbol más aún cuando faltan un poco más de dos semanas para su inicio. Sin embargo, un momento de absoluta decepción y tristeza vivió un niño quien llevó su álbum de la Copa del Mundo al colegio, pero lastimosamente le robaron la figurita de un reconocido jugador.

Roban la figurita de Lionel Messi

Un pequeño vivió uno de los momentos más amargos para todo aficionado de los álbumes Panini de los mundiales luego de que le robaran en la escuela a la que asiste la estampita de nada más y nada menos que un astro del fútbol. El hecho se suscitó en la provincia de Corrientes, en Argentina y se volvió viral en las redes sociales.

Según trascendió, el menor había llevado su colección mundialista con la intención de presumirla y aprovechar la hora del recreo para cambiar figuritas repetidas con sus compañeros. Sin embargo, la jornada escolar terminó de la peor manera para él cuando descubrió cuando descubrió que le habían robado el sticker de Lionel Messi.

Vale resaltar que, la figurita del capitán de la selección de Argentina es una de las más buscadas por los coleccionistas y aficionados, por lo que rápidamente el caso generó indignación en las redes sociales.

De acuerdo con el reporte de la radiodifusora FM 90.9 de Corrientes, el niño se percató del robo después de revisar nuevamente su álbum tras mostrárselo a otros estudiantes. La ausencia del actual jugador del Inter de Miami provocó congoja y enojo debido a que es una de las piezas más especiales de la colección.

Caso se viralizó en redes sociales y tuvo diversos comentarios

Como era de esperarse, la historia se comenzó a viralizar rápidamente y los usuarios reaccionaron entre bromas, memes así como también mensajes de apoyo al menor de edad afectado. Inclusive recordaron experiencias similares de su infancia con álbumes del Mundial en anteriores ediciones.

"Eso no se lleva al colegio", "La de Mastantuono no la quieren ni los choros", "Bueno, ¿para qué lo lleva?", "Chau Messi", "La figurita de Messi se pega al último", "Muy mal", fueron algunos de los comentarios que dejaron los cibernautas.

Es así que, en la provincia de Corrientes, de Argentina, un niño sufrió el robo de una de sus figuritas perteneciente al álbum Panini del Mundial 2026 cuando asistió a su colegio para presentarlo a sus compañeros. Sin embargo, al final de la jornada escolar se percató que no tenía la estampilla de Lionel Messi, hecho que terminó por viralizarse en plataformas digitales.