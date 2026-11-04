Papa León XIV recibió en audiencia privada en el Vaticano al célebre músico Bob Dylan

04/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El Papa León XIV ha recibido en audiencia privada este miércoles, 4 de noviembre, al célebre músico, compositor y poeta estadounidense Robert Allen Zimmerman, conocido mundialmente como Bob Dylan.

Papa León XIV y Bodo Dylan sostuvieron encuentro en el Vaticano

El encuentro entre ambos ha tenido lugar en el Vaticano, uniendo a dos figuras de gran relevancia en sus respectivos campos, uno en lo católico y el otro en lo musical. Para evidenciar el histórico momento, la Santa Sede compartió una fotografía en la que ambos se estrechan la mano como acto de camaradería.

Nacido en Duluth, Minnesota, el 24 de mayo de 1941, Bob Dylan es considerado una de las figuras más prolíficas e influyentes en la música popular y la cultura durante los siglos XX y XXI. Su impacto ha trascendido generaciones, convirtiéndolo en un referente cultural a nivel global.

Vale señalar que en esta publicación no se detalló los temas que abordaron durante la reunión. Recordemos que Dylan, una de las figuras más influyentes de la música popular, recibió el Premio Nobel de Literatura en 2016.

El encuentro se produjo en la previa del viaje del sumo pontífice a Uruguay, Argentina y Perú, que comenzará este viernes 6 de noviembre. Durante la audiencia general de este miércoles, el pontífice pidió a los fieles que lo acompañen con sus oraciones.

Esta tarde, miércoles 4 de noviembre, el Papa León XIV ha recibido en audiencia privada al señor Robert Allen Zimmerman, conocido artísticamente como Bob Dylan https://t.co/M1caqicy2u https://t.co/aOT9ODIrQj — Vatican News (@vaticannews_es) November 4, 2026

Papa León XIV conoce la obra de Bob Dylan

El pasado mes de julio, el Santo Padre citó uno de los versos de Bob Dylan en el prólogo del libro "Disarmata e disarmante. La pace è un dono", en el que advertía sobre los riesgos del rearme y del uso militar de la energía nuclear.

Sobre ello, recurrió a una frase de Go Away You Bomb, una canción escrita por Dylan en 1963, durante la Guerra Fría, que permaneció inédita durante medio siglo: "Te odio porque te ha creado el hombre, y el hombre te posee y te manipula".

Vale mencionar que no es la primera vez que Robert Prevost recibe en el Vaticano a una figura destacada de la música de Estados Unidos. En una anterior oportunidad sostuvo un encuentro con Patti Smith, recientemente galardonada con el Premio Princesa de Asturias de las Artes.

Es así que, el Papa León XIV sostuvo un encuentro en audiencia privada este miércoles, 4 de noviembre, con el célebre músico, compositor y poeta estadounidense Robert Allen Zimmerman, conocido mundialmente como Bob Dylan.