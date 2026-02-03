Universitario sorprende a hinchas tras vender a uno de sus futbolistas al Real Betis de España

03/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario venció 2-0 casi sin problemas a ADT de Tarma en el Estadio Monumental en el encuentro que marcó su debut en el Torneo Apertura. Ahora, mientras los cremas ya piensan en visitar la altura del Cusco para la siguiente jornada, se pudo conocer que una de sus joyas partirá al fútbol europeo en las próximas horas.

Jugador de Universitario fue vendido a Real Betis

De acuerdo a la información difundida por el periodista Gustavo Peralta, el elenco merengue y Real Betis de España llegaron a un acuerdo por el traspaso del juvenil Rafael Guzmán de solo 18 años. El futbolista nacido en el 2008 ya contaba con experiencia en el elenco español ya que meses atrás había pasado unas pruebas durante varias semanas.

Ahora, resta afinar detalles sobre los temas documentarios y solo hace falta la firma de ambas partes para que la operación pueda concretarse. Eso sí, Guzmán irá al Juvenil A y no al primer equipo del elenco de LaLiga.

"En las últimas horas, Universitario de Deportes y Real Betis de España llegaron a un acuerdo por el defensa Rafael Guzmán (categoría 2008). Ahora falta la formalización documentaría por parte de los clubes pero ya se le inscribió en los registros porque el tiempo apremiaba pues el libro de pases cerraba. Va al equipo Juvenil A", inició.

El hombre de prensa también señaló que Universitario recibirá una suma importante por este traspaso y que también podrían quedarse con parte del pase del jugador pensando en una futura venta.

"La idea siempre fue dejarle algo a la U", añadió. Luego agregó: "Tras culminar los trámites se definirá la fecha de viaje de Guzmán. Recordemos que el defensor el año pasado ya había hecho una pasantía en Betis".

Williams Riveros será inscrito como extranjero

Respecto al primer equipo y el cupo de extranjeros, la directiva tomó una firme decisión respecto a la situación de Williams Riveros. El defensor paraguayo volvió a reprobar el examen de nacionalización por lo que la directiva lo inscribirá como un extranjero más.

Esta decisión se tomó por la demora que tomará este trámite ya que en caso de volver a rendir la prueba la nacionalidad, recién podría jugar en el mes de marzo.

