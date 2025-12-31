Francia: Emmanuel Macron anuncia que impulsará la prohibición de redes sociales a menores de 15 años

31/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente francés Emmanuel Macron anunció que impulsará un proyecto de ley para prohibir el uso de redes sociales a menores de 15 años. La iniciativa, que será presentada el 7 de enero y tramitada por vía de urgencia en la Asamblea Nacional, busca que la norma entre en vigor en septiembre de 2026, coincidiendo con el inicio del curso escolar.

La medida se suma a otra ya anunciada: la prohibición del uso de teléfonos móviles en los liceos (escuelas secundarias), que también entrará en vigor en la misma fecha. Según Macron, el objetivo es establecer una "mayoría de edad digital" y proteger a los adolescentes de riesgos como la depresión, el ciberacoso, el sedentarismo y los problemas de sueño.

De aprobarse, proyecto coincidiría con la entrada en vigencia de la prohibición de celulares en escuelas de educación secundaria.

Justificación y aplicabilidad

El mandatario señaló que los controles de edad ya existen para sitios de contenido adulto y que son "técnicamente aplicables" para evitar que menores accedan a redes sociales. Además, subrayó que la escuela debe reforzar su papel educativo en este proceso.

La ministra de Desarrollo Digital e Inteligencia Artificial, Anne Le Hénanff, adelantó que el texto legal será "corto y compatible con la Ley de Servicios Digitales de la UE (DSA)".

Controversia y críticas

La propuesta ha generado un intenso debate en Francia entre los diversos actores, algunos cuestionando la medida por falta de medios o mal planteamiento de la medida, y otros apoyando la idea.

Docentes : algunos consideran que la medida es positiva, pero advierten que no existen los medios suficientes para aplicarla en los centros educativos.

: algunos consideran que la medida es positiva, pero advierten que para aplicarla en los centros educativos. Familias y expertos : cuestionan si la prohibición será realmente efectiva y si no debería priorizarse la educación digital antes que la restricción.

: cuestionan si la prohibición será realmente efectiva y si no debería la educación digital antes que la restricción. Comparación internacional: países como Australia, Dinamarca y Noruega ya han planteado medidas similares, lo que refuerza la discusión sobre si Europa debe avanzar hacia una regulación común.

Docentes consideran que la medida, si bien puede ser beneficiosa, no se tendrían los recursos para aplicarla.

Un contexto preocupante

El anuncio llega en un momento en que el uso de redes sociales por parte de menores es objeto de creciente preocupación en Europa. Estudios recientes han mostrado que la exposición prolongada puede afectar la salud mental y el rendimiento escolar.

Sin embargo, también se reconoce que las plataformas digitales son espacios de socialización y aprendizaje, lo que hace más complejo el debate.

Mientras el Gobierno defiende la medida como una forma de proteger la salud y el bienestar de los menores, críticos advierten que podría ser difícil de aplicar y que corre el riesgo de convertirse en una prohibición simbólica más que en una solución real.